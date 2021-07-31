واشنطن لا تريد تصعيدا مع طهران في العراق.. ما السبب؟

أعلن السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر أن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقات "الطبيعية" مع إيران، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع طهران، خصوصا في العراق.

يأتي ذلك فيما هددت فصائل المقاومة في العراق، وهي فصائل شيعية مسلحة، بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية رغم إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها المقاتلة من البلاد في نهاية العام الحالي.

فكيف تفهم هذه الإشارات الأمريكية الأخيرة؟ ما مغزى تهديدات الفصائل العراقية بمواصلة استهدافها للقوات الأمريكية في العراق؟ وما سيناريوهات التصعيد والتهدئة في المرحلة المقبلة؟

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