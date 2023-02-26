هل يوقف اتفاق العقبة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟

بحثا عن التهدئة، عُقد في مدينة العقبة الأردنية اجتماع أمني بحضور مسؤولي الأمن الفلسطيني والاسرائيلي لأول مرة منذ سنوات طويلة

فيما يشارك ممثلون من الأردن ومصر مع مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط في الاجتماع الذي لاقى تنديدا من فصائلَ فلسطينيةٍ وصفت مشاركةَ السلطة فيه بالتجاوز الوطني الخطير حسب قولها.

ما أهداف هذا الاجتماع وهل الوضع الأمني في الضفة هو الهدف؟ ما الذي يمكن أن تقدمه حكومة اليمين الإسرائيلية للتهدئة؟ وكيف يمكن تطبيق أي حل في ظل الانقسامات الفلسطينية الفلسطينية وبتفاهمات لا تشمل جميعَ الفصائل؟

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