هل يهدد فشل الهجوم الأوكراني المضاد مصير حلف الناتو؟

تم التلويح والتهويل والتهديد به وعندما إنطلق لم يحقق أي هدف منشود.

هو الهجوم المضاد الأوكراني الذي يتحرك أبطأ مما كنا نود بحسب قول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي قال أيضا: يعتقد بعض الناس أنه فيلم من أفلام هوليوود، وينتظرون النتائج الآن. إنه ليس كذلك. خيبة الأمل الأوكرانية الغربية تواجهها صور الدبابات اتي دمرتها القوات الروسية على الخطوط الأمامية. خطوط توفر الخبرة المكتسبة خلال العملية الخاصة، وتدفع إلى المزيد من تطوير القوات المسلحة الروسية، حيث يعد الجانب الأساسي من تلك العملية هو تطوير الثالوث النووي بحسب الرئيس بوتين. الرئيس الروسي أيضا أضاف أن صواريخ "سارمات" الثقيلة الخدمة ستدخل في القوات المسلحة الروسية وأن تعزيز القوات المسلحة الروسية سيظل الأولوية القصوى. سنسأل أكثر مشاهدينا اليوم عن المشهد الروسي الأوكراني خاصة بعد الهجوم المضاد وفشل هذا الهجوم بحسب التقارير الغربية. ماذا بعد؟ وما مصير حلف الناتو الآن بعد أن فرغ كل أهم موارده البشرية والعسكرية لصالح كييف وهجومها المضاد.

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