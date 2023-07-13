هل يهدد تنامي دور روسيا والصين نفوذ واشنطن والناتو في العالم؟

لم تكد تصريحات الأمين العام الناتو ينس ستولتنبرغ حول تعميق الشراكة بين روسيا والصين وتهديدها لمصالح الحلف الأطلسي تخرج للعلن، حتى جاء رد موسكو سريعًا

وذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ندد بهذه التصريحات وأكد أن سياسة الناتو ليست مجدية وأن جنون العظمة يتجلى في جميع تصرفات قيادة الحلف والدول الأعضاء فيه بشكل عام.



وفيما يكشف لافروف عن وجود تغييرات في توجهات السياسة الخارجية للبلاد يشير في هذا السياق إلى أنه سيتعين على روسيا أن تدافع عن حقها في التنمية الحرة ذات السيادة بكافة الوسائل المتاحة.

فما هي استراتيجية موسكو وبكين في مواجهة الحلف الأطلسي؟ وما فرص تطور المشهد بين هذه الأطراف إلى صدام عسكري؟

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