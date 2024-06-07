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هل يهدد تمسك إسرائيل بحربها على غزة بحرب شاملة في المنطقة؟

أخبار العالم

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على وقع تهديد قادة إسرائيل لحزب الله بتفجير الحرب الشاملة، أفاد مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة

من فكرة حرب محدودة في لبنان وشددت على أنها قد تدفع إيران إلى التدخل وفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي.
وأشار أكسيوس إلى أن أحد السيناريوهات التي أثارتها الإدارة الأمريكية مع إسرائيل هو أن لبنان يمكن أن يمتلئ بمسلحين من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال.
فما قدرة تل أبيب على شن حرب شاملة ضد حزب الله؟ وهل تأخذ إسرائيل تحذيرات واشنطن في الحسبان؟

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