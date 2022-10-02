هل ينهي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان التصعيد بالمنطقة؟

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة مبدئية على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وأشار لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن المقترح الجديد للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين يصون كامل المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.

من جانبه أشار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية بعد اتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن المقترح الأمريكي إيجابي ويلبي مطالب الجانب اللبناني التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية، بينما أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن تأييده للمسار التفاوضي معتبرا وجود نصّ مكتوب خطوة جيدة.

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