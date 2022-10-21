هل ينهار التحالف السعودي الأمريكي؟

وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين دور الرياض بأنه ناجم عن سوء تقدير لا يتماشى مع تصرفات بلد حليف، مشيرا إلى أن خفض انتاج النفط سيزيد العائدات الروسية من هذا القطاع

وفيما يدفع نواب في الكونغرس لإعادة تقييم العلاقات مع الرياض، تمضي السعودية كأحد أكبر مصدري النفط في تعزيز التنسيق مع الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث اتفق البلدان خلال اجتماع بين وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان ونظيره الصيني جانغ جيان هوا، على أهمية تنسيق المواقف بشأن سوق النفط والاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز الاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية.

فما هي دلالات استمرار الانتقادات الأمريكية للسعودية واتهامها بالانحياز لروسيا؟ وهل يدفع إعادة تقييم العلاقات نحو تقارب صيني سعودي على حساب الشراكة مع واشنطن؟

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