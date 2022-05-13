هل ينقسم حلف الناتو بعد ضمه فنلندا والسويد؟

استدعى طلب فنلندا الانضمام إلى حلف الناتو اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين. فلا بد للقيادة الروسية من تقييم المخاطر على ضوء هذا التطور.

لكن، من حيث لم يتوقع أحد جاء الاعتراض على قضية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. يقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لا تنظر بإيجابية إلى هذه المسألة، ولن تكرر خطأ السماح بضم اليونان إلى الحلف. والقضية أن هاتين الدولتين تأويان عناصر من "حزب العمال الكردستاني"،. لم يحن إذاً وقت الاحتفال بفنلندا والسويد عضوين الناتو، لكن هل سيحين؟ هل تستطيع تركيا عرقلة ضمهما؟ هل تركيا هي الدولة الوحيدة التي ترفض ضمهما؟

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