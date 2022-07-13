هل ينجح بايدن بتغيير موقف الرياض من أوبك+؟

فيما كان الرئيس الأميركي يحط في تل أبيب كان معدل التضخم في بلاده يحلق إلى 9 في المئة لأول مرة منذ مطلع الثمانينات.

وليس خافياً على أحد أن أهم أهداف زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط هو دفع دول الخليج إلى زيادة إنتاج النفط لينخفض سعره، وتنخفض بالتالي أسعار الكثير من السلع وينخفض التضخم. هذا الأمر تدركه جيداً كذلك المملكة العربية السعودية، التي يبقى بيدها اتخاذ القرار. ولذلك أبدت موسكو أملها في أن لا تتخذ الرياض أي مواقف ضدها، على اعتبار أن هدف واشنطن هو تفكيك أوبك بلاس ومنافعها على الدول المنتجة للذهب الأسود، وروسيا منها.

Your browser does not support audio tag.