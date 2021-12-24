ما الذي كشفه قذاف الدم عن داعمي سيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي؟

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم

ليحدثنا عن قراءته لقرار تأجيل الانتخابات واستمرار الجدل حول الأسس القانونية للعملية برمتها، بالإضافة إلى المسارات المتوقعة للوضع في ليبيا في ظل تحركات سياسية للتعامل مع رهانات المرحلة الموالية لفشل تنظيم الانتخابات.