هل يفجر دعم بايدن لإسرائيل ضد فصائل غزة حربا إقليمية كبرى؟
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w986
حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ما سماه الجانب الآخر مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني في غزة متبنيا الرواية الإسرائيلية
وتجاهل بايدن معاناة المدنيين الفلسطينيين وما يطالهم من قصف عشوائي خلف حتى الآن أكثر من 3 آلاف وثلاثمئة قتيل، ولكنه قال أيضا إنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على إدخال مساعدات انسانية الى القطاع...
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى "المعمداني" الإنسانية إشارة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة.. وسط مخاوف دولية من توسع دائرة الصراع.. فما هي مآلات الحرب في غزة في ظل دعم غربي مطلق لإسرائيل؟