هل يفجر دعم بايدن لإسرائيل ضد فصائل غزة حربا إقليمية كبرى؟

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ما سماه الجانب الآخر مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني في غزة متبنيا الرواية الإسرائيلية

وتجاهل بايدن معاناة المدنيين الفلسطينيين وما يطالهم من قصف عشوائي خلف حتى الآن أكثر من 3 آلاف وثلاثمئة قتيل، ولكنه قال أيضا إنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على إدخال مساعدات انسانية الى القطاع...

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى "المعمداني" الإنسانية إشارة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة.. وسط مخاوف دولية من توسع دائرة الصراع.. فما هي مآلات الحرب في غزة في ظل دعم غربي مطلق لإسرائيل؟

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