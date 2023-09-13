هل يفاقم زلزال المغرب الأزمة السياسية الصامتة مع فرنسا؟

في خطاب يتنكر لأسس العلاقات بين الدول ويتجاوز الأعراف ليكرس صورة فرنسا العاجزة عن تدارك اتساع الهوة مع البلدان الإفريقية، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مباشر

للشعب المغربي مفاده أن قبول المساعدات المقترحة لضحايا الزلزال أو رفضها قرار سيادي.

خطاب ماكرون يأتي ليعمق جدلا في الإعلام الفرنسي المتبني لسردية تكيل كل شيء بميزان السياسية لتتجرد بذلك من أي رؤية إنسانية، مفادها أن السلطات المغربية تتجاهل عروض الدعم من باريس، رغم تأكيد الرباط انفتاحها على المساعدات من الأشقاء والأصدقاء، مع تبني مقاربة تعتمد التدقيق لتجنب حدوث تداعيات عكسية.

فما هي دلالات توجه ماكرون بخطاب مباشر للشعب المغربي؟ وهل يزيد من تعميق الأزمة بين الرباط وباريس؟

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