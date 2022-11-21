هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟

غداةَ القصف الجوي التركي واسع النطاق على 89 هدفاً في شمال سوريا والعراق، بدأت تلوح في الأفق ملامح عملية عسكرية برية، تحدث عنها الرئيس التركي.

لكن عملية كهذه دونَها عقبات أهمها الوجود الأميركي في مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، ورعاية واشنطن لهذه القوات. هنا وجَّه إردوغان كلامه لواشنطن مؤكداً أن بلاده لن تنتظر الإذن من أحد في اتخاذ أي خطوة، وأنه على واشنطن ان تعرفنا جيداً كما قال. فهل فعلاً سنكون أمام عملية تركية برية في الأراضي السورية؟ ما هي حدود هذه العملية؟ وكيف ستتصرف واشنطن، على اعتبار أن المستهدف هم حلفاؤها في سوريا؟ وكيف ستتأثر العلاقات التركية ـ الأميركية على ضوء هذه التطورات؟

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