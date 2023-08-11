هل يحصد الناتو وواشنطن عواقب الفشل الكارثي للهجوم الأوكراني المضاد؟

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف أن تخصيصَ مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض.. لكنه سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع..

وشدد أنطونوف على أن طموحات واشنطن لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكوم عليها بالفشل مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتجاهل تزايد استياء المجتمع الأمريكي من مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.. كما أنها لا ترغب في وضع حد للحرب ... وأضاف انطونوف أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها المتطرفون الأوكرانيون بما فيها القصف على الأحياء المدنية، ومقتلُ صحافيين، وتنفيذ هجمات إرهابية على مواقع مدنية..

ورغم الشعور بالاستياء الشديد من فشل ما يعرف بالهجوم الأوكراني المضاد، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 13 مليار دولار للمساعدة العسكرية لكييف، إذ بات الأمر يشكل نقطة خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، تزامنا مع اقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية..

فما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع النفقات الأوكرانية في ظل انعدام نتائج ميدانية؟

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