هل يتكرر سيناريو استهداف الحوثيين للإمارات بالمسيرات في إسرائيل؟

هل تستهدف الصواريخ الحوثية العمق الإسرائيلي، مسألة تطرح بجدية في الأوساط الأمنية الإسرائيلية حسب مصادر إعلامية أكدت أن تل أبيب تستعد لهجمات مشابهة للذي شهدته أبو ظبي،

حديث عن طلب إسرائيلي للإمارات باطلاعها على نتائج التحقيقات إضافة إلى اقتراحات لتعاون مع الدول العربية لتطبيق ما وصف باستراتيجية المواجهة بين الحروب ضد الحوثيين هذه المرة بعدما اعتبرت إسرائيل أن ذات الاستراتيجية على تضعف قدرة إيران على التمركز عسكرياً في سوريا من خلال الهجمات التي تشنها على أراضيها

نسأل أكثر عن واقعية هذه التحذيرات؟ واحتمالية تجاوب دول الخليج العربية مع الدعوات الإسرائيلية للتعاون ضد إيران وحلفائها؟