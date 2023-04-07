هل نجح ماكرون بخلق فجوة بين الصين وروسيا في الملف الأوكراني؟

في محاولة فرنسية للتأثير على الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لبكين لقاءات مع القيادة الصينية

و سعت تلك اللقاءات، حسب الجانب الفرنسي، لصياغة مسار مشترك للعمل بشأن السلام في أوكرانيا ودفع الصين للانخراط في الضغوط الغربية على روسيا.

توجه لم يعكسه الإعلان المشترك في ختام محادثات ماكرون مع نظيره الصيني شي جي بينغ، حيث اكتفى البيان بالإشارة إلى الحد الأدنى من التوافق من خلال التأكيد على تعهد الرئيسين بدعم الجهود الرامية لعودة السلام في أوكرانيا.

فما مدى قدرة الأوروبيين في التأثير على الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية؟ وهل تعكس المساعي التنسيق انفتاحا أوروبيا على المبادرة الصينية رغم الرفض الأمريكي؟

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