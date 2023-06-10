هل كشف كسر الجيش الروسي للهجوم الأوكراني المضاد عجز أسلحة الغرب؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد الهجمات الأوكرانية على محاور عدة وتدمير عدد كبير من الآليات المعادية بينها دبابات ليوبارد ومركباتٍ قتالية للمشاة من طراز برادلي

كما أعلنت القضاء على نحو سبعمئة عسكري أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية..

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن قواته صدت محاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية ليلة الخميس في محور زابوروجيه وتم تكبيدهم خسائر فادحة.. وأظهرت مقاطع فيديو عددا كبير من الآليات العسكرية الغربية المدمرة..

وفي السياق أقر الرئيسُ الأوكراني بأن الهجومَ المضاد قائم بالفعل ولكنه رفض الكشف في أي مرحلة هو الآن.. فما دلالات الخسائر الكبرى التي تلقتها كييف بعد بدء الهجوم المضاد بدون إعلان رسمي؟

Your browser does not support audio tag.