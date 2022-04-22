هل فشل الغرب في فرض حظر على الطاقة الروسية؟

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن فرض حظرٍ على الغاز الروسي سيؤدي إلى تداعيات كبيرة، تطال دول أوروبا كلها، وليس ألمانيا فحسب..

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي.. وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت إن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد تكون له عواقب اقتصادية غيرُ مقصودة و قد يتسبب في النهايةِ بضرر للاقتصاد الأوروبي والعالمي أكثر مما قد ينفع..

الى ذلك أكد دبلوماسيون أوروبيون أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي قد يعلن عنها الأسبوع المقبل ستشمل نوعا من الحظر على استيراد النفط الروسي في ظل تهديد بعض الدول الأوروبية باستخدام حق النقض ضد أي قرار من هذا النوع.

Your browser does not support audio tag.