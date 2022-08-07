هل فرضت صواريخ غزة معادلة جديدة على إسرائيل؟

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة يومها الثالث، ومعها يزداد عداد الضحايا ويتكشف حجم الدمار الذي يلحق بالقطاع جراء الغارات الإسرائيلية.

بيد أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التي تتصدر مشهد المواجهة الحالية، تؤكد أن قدراتها الصاروخية التي لا زالت تضرب بها المدن والبلدات الإسرائيلية هي جزء يسير مما أعدت وأن الكثير يبقى في جعبتها، أما الحياة في مستوطنات غلاف غزة فهي معلقة إلى حين بأمر السرايا كما يقول الناطق باسمها أبو حمزة، وبين الغارات والصواريخ تسابق مصر الزمن في إرساء هدنة بين الطرفين.

فإلى أي طرف بات يميل الميزان العسكري؟ وما هي حظوظ القاهرة في وقف هذه الجولة من المواجهة؟

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