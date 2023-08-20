هل سيطرت إيران على أمن مياه الخليج رغم التعزيزات الأمريكية؟

أكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تفرض سيطرتها على مياه الخليج مضيفا على لسان قائد القوة البحرية في الحرس علي رضا تنكسيري أن حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية

باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بحرية الحرس قامت اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من تسعين إلى مئة وعشر عقد.

وفيما يشدد المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني العميد أبوالفضل شكارجي أن قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عُمان لا بل إنها تتجاوز ذلك لتشمل المستوى الدولي، يؤكد في ذات السياق القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران

فكيف تفهم واشنطن هذه الرسائل الإيرانية الأخيرة؟ وما ضمان عدم انزلاق واشنطن وطهران إلى صدام عسكري في مياه الخليج؟

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