هل ستفضي المواجهة الحادة بين روسيا والناتو لصدام عسكري؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسية، إن موسكو مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنها الغرب ضدها..

واعتبر لافروف قرارات قمة مجموعة السبع في هيروشيما، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين. وأن الكتلة الغربية وضعت نصب عينيها هدفا مكشوفا وصريحا، وهو الانتصار على روسيا في ساحةِ المعركة ومن ثم شطبها كمنافسٍ جيوسياسي بل وتفكيكها، وإجبار العالم على العيش وفق قواعدِ المليار الذهبي وبوتقة الانصهار..

وبخصوص المبررات الأمريكية لمنح طائراتِ أف 16 لاوكرانيا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تظلل الآخرين بالقول إنها تشترط عدم استخدامها لضرب روسيا، معتبرة أنها تواصل السير نحو تصعيد النزاع الأوكراني ولا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي لذلك..

فما وراء المحاولات الغربية المتواصلة لتصعيد الصراع في أوكرانيا في ظل حالة التقهقر الأوكرانية التي بدت واضحة في أرتيومفسك بعد إعلان السيطرة الروسية عليها؟

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