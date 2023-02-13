 
مباشر
قصارى القول

هل زلزال تركيا مؤامرة ؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqx1

الدكتورة سعاد ناجي العزاوي الأستاذ المشارك في هندسة البيئة وقراءة معمقة لزلزال تركيا المدمر.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع