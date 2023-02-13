هل زلزال تركيا مؤامرة ؟

تاريخ النشر:13.02.2023 | 19:05 GMT | أخبار العالم
الدكتورة سعاد ناجي العزاوي الأستاذ المشارك في هندسة البيئة وقراءة معمقة لزلزال تركيا المدمر.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال، لطفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، بعد أن قضى 112 ساعة تحت الأنقاض.
أعلن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن محاولة تسميم طالت مساعده وقائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف.
حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي وحرب أهلية في ظل إصرار الحكومة اليمينية على تنفيذ الإصلاحات القضائية الرامية لتقييد تدخل القضاء في مؤسسات الحكم.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا ستخرج من النزاع في أوكرانيا كإحدى أقوى دول العالم.
قال المهندس الاستشاري المصري ممدوح حمزة، إنه ظل 3 سنوات و4 أشهر خارج مصر، بسبب وضعه على قوائم الترقب والوصول، مضيفا أنه الآن يتناول العشاء في منزله بالقاهرة.
لم يستبعد مسؤول عسكري أمريكي رفيع احتمال أن تكون الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق بلاده وكندا، من أصل خارج الأرض، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل المخابرات الأمريكية مع هذه القضية.
حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.
فجر الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر؛ مفاجأة حول العالم الهولندي فرانك هوغربيتس (55 عاما)، والذي تنبأ بزلزال سوريا وتركيا.
كشف عالم الفضاء المصري فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، أن ما حدث في زلزال سوريا وتركيا سببه حركة بسيطة في كتلة شبه الجزيرة العربية.
كشف الباحث السعودي في شؤون الطقس والمناخ، خالد صالح الزعاق، أن الهزات الأرضية قد تتسبب في انسياب مياه البحر الأحمر إلى إثيوبيا وتشطر إفريقيا إلى جزئين.
تتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
في مثل هذا اليوم فجرا قبل 32 عاما، ارتكبت الولايات المتحدة مجزرة مروعة في سلسلة طويلة من نوافير الدم. المكان بغداد، والهدف العامرية، ملجأ مكتظ بالمدنيين، والحصيلة 408 قتلى!
صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بأنه "قادر على أن يجبر زيلينسكي على فعل كل شيء إذا ما تفاوض معه وجها لوجه".
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، عن خيبة أمل روسيا في طبيعة تعاطي حركة "طالبان" مع الوضع في أفغانستان.
أفادت الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة التنف بسوريا.
أكدت شبكة cnnturk التركية، عدم نجاة أي شخص من فريق كرة الطائرة المكون من 35 شخصا، والتابع لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان.
تساؤل عريض يطرح نفسه باستمرار، لماذا تستطيع الولايات المتحدة طباعة الدولار باستمرار، فيما لا تستطيع أغلب دول العالم فعل ذلك؟
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، أنه لإنهاء النزاع الأوكراني يجب على واشنطن أن تعرض على كييف خطة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا مقابل وقف إطلاق النار.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" أن روسيا بعثت رسالة موجعة إلى أوروبا بالضربات الصاروخية لمواقع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، بعد مناقشات بروكسل حول إمداد كييف بالمقاتلات.
شن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، هجوما لاذعا على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب، إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى سوريا لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر.
نشر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، تغريدة باللغة العربية عبر حسابه في موقع "تويتر" بعد فوز النادي الملكي بلقب كأس العالم للأندية في المغرب.
عبّر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، عن ضرورة تنحّي أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، مؤكدا أن أفعاله ستظل عالقة في الذاكرة لأمد طويل.
صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية رايموند أندجيتشاك بأن الروس يتقدمون على الرغم من أي مصاعب وتحديات تواجههم.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ما حدث لمصر عام 2011 كلف البلاد 450 مليار دولار.
نشرت وكالة "نوفوستي" شريط فيديو لاستهداف المدفعية الروسية موقعا تحصنت فيه قوة أوكرانية بالقرب من بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، وتدميره بالكامل.
علق مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على فيديو "إعدام" رجل سمى نفسه "هاربا من مجموعة مقاتلي (فاغنر)".
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو بأن روسيا سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ فرط صوتية على الجزر اليابانية بالقرب من الحدود الروسية.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يسعى بكل جهده لمنع تقارب ألمانيا وروسيا، نظرا لأن تحالفهما له أهمية كبرى بسبب قوتهما ونفوذهما العالمي الكبير في الماضي والحاضر.
أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية جسما طائرا مجهولا يحلق على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورون، القريبة من الحدود الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.
وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرجل "المحترف الصارم الذي يعبر عن أفكاره بوضوح شديد".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مروجي الدعاية في أوكرانيا إلى التوقف عن نشر التهديدات الرخيصة بالاستيلاء على القرم، والنزول إلى ميدان القتال والمواجهة.
صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوفد الأوكراني غادر عملية التفاوض مع روسيا بأمر من الأعلى.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى السعودية والإمارات والكويت، قائلا، "ما تسمحوش للأقلام والأفكار ولا مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة إنها تأثر على الاخوة بيننا".
أثار هبوط أرضي على الكورنيش في مدينة السلوم المطلة على البحر المتوسط في مصر، حالة من الرعب خاصة وأنه جاء بعد الهبوط الأرضي في الإسكندرية وربطه بالزلزال المدمر في تركيا.
أكدت الدفاع الروسية اليوم الاثنين تحرير بلدة كراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تصفية 320 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال في دونباس خلال اليوم الماضي.
ظهر العالم والباحث الهولندي الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، في فيديو بثه الجمعة على "يوتيوب" تنبأ فيه بحدوث هزة قوية.
أكد الخبير العسكري، اللواء سمير راغب، أن فشل منظومات الرادار الأمريكية في تحديد الهدف المجهول أو حتى العثور على حطامه في مونتانا "يضع علامات استفهام كثيرة حول نجاعة هذه المنظومات".
ذكرت الطبعة الهندية من صحيفة "إيكونوميك تايمز"، أن باكستان أرسلت إلى أوكرانيا 10 آلاف صاروخ لراجمات "غراد".
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "لولا وقوف الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت مكانتش مصر هتقف تاني"، قائلا: "وأتوجه بالشكر ليكوا تاني وتالت ورابع".
وثق فيديو متداول لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس فتاة في أحد المجمعات التجارية في العاصمة العراقية بغداد.
قررت محكمة جنايات القاهرة رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من الإفراج عنه مع نجله بعد حبسهما حوالي عامين بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.
أعلن نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن موارد الولايات المتحدة وحلفائها الذين يزودون نظام كييف بالذخيرة تنخفض بسرعة كبيرة، فيما روسيا ضاعفت إنتاجها من الأسلحة والذخيرة.
أدى الزلزال القوي الذي ضرب تركيا هذا الأسبوع إلى تكسير الصخور وظهور صدع بعرض 200 متر في منطقة القصير بمحافظة هاتاي، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
أثار النجم البرازيلي الدولي نيمار أزمة حادة داخل جدران فريقه باريس سان جيرمان، بعد الخسارة أمام موناكو 1-3 أمس السبت في بطولة الدوري.
نظم حزب "الوطنيون" الفرنسي بقيادة فلوريان فيليبو، مظاهرات حاشدة في 25 مدينة فرنسية، طالب المشاركون فيها بانسحاب البلاد من "الناتو"، ووقف تسليح أوكرانيا، ومنع اندلاع حرب عالمية.
نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صورا من الفضاء، تظهر الصدع التكتوني، الذي أحدثه زلزال تركيا وشمال سوريا، الاثنين الماضي.
فنّد أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، المزاعم التي تربط حدوث زلزال تركيا وسوريا بالسدود المقامة في المنطقة.
صرح وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، بأن الأوان قد فات على تسليم أوكرانيا أنظمة Patriot للدفاع الجوي.
أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، تبرعها بإعادة بناء 50 وحدة سكنية لصالح من فقدوا منازلهم جراء الزلزال في تركيا.
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 68300 ليرة للدولار الواحد.
روى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف دعم للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر.
جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، التأكيد على أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.
اعترف القائد السابق لكتيبة "آزوف" النازية، مكسيم زورين، أن القوات الأوكرانية تخسر في مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك "أفضل" مقاتليها.
تستعد الحكومة المصرية، خلال الأيام المقبلة، لافتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث تم الانتهاء منه بالكامل في النصف الثاني من العام 2022.
أعلن في إسرائيل عن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي يتم إحباطها في السنوات الأخيرة.
قالت هيئة الطيران، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة أغلقت المجال الجوي لبحيرة ميشيغان في شمال البلاد لفترة وجيزة، قبل أن تعيد فتحها مجددا.
شهدت مسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم، واقعة مثيرة للجدل خلال المباراة التي جمعت فريق غلاسكو رينجرز وضيفه باتريك ثيستل (3-2) مساء أمس الأحد، على ملعب "إيبروكس ستاديوم".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي يوم الأحد، إن بعثة "أغصان الزيتون" ستنهي أنشطة الإنقاذ في تركيا وتعود إلى البلاد بعد ورود إنذارات أمنية.
حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس أسوأ نتيجة له على الإطلاق في انتخابات ولاية برلين الأحد، حيث فقد السيطرة عليها للمرة الأولى منذ 1999.
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، تعرض موقعها الالكتروني بنسخه متعددة اللغات منذ ساعات لسلسلة من هجمات سيبرانية الحادة، والتي تستهدف اختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا.
وسط احتفالات جماهير الهلال السعودي بحصد فريقها الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية، استيقظ مشجعو "الزعيم" اليوم الأحد، على خبر وفاة نجم فريقهم السابق يوسف السالم.
كشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن استعداد السوق المصري لاستقبال شيكولاته "أليونكا" الشهيرة وطرحها قريبا في مصر.
صرح الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية والقائد السابق للقوات الأمريكية وحلف "الناتو" في أفغانستان ديفيد بتريوس بأن روسيا تعد لهجوم جديد في دونباس.
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن مصر لا تحدث بها زلازل كبيرة، وأن أكثر المناطق عرضة للزلازل هي مناطق خليجي السويس والعقبة، وبعض البؤر الصغيرة فى الداخل.
بحث وزير البترول المصري طارق الملا، مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتز، زيادة إمدادات منطقة شرق المتوسط عبر تسهيلات الغاز المصري.
ابتكر علماء جامعة نوتردام وكلية الطب بجامعة إنديانا عقارا يمنع ظهور الحساسية من الفول السوداني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عمال الإنقاذ في تركيا، وهو يطلب من رئيس حزب "النصر" المعارض المعروف بهجومه المتواصل على اللاجئين، بالتوقف عن معاداته للسوريين.
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية في تقرير نشرته مدى تأثر الطائرات في الجو عند حدوث الزلازل.
أعلن هاكرز روس من مجموعة Killnet اليوم الاثنين أنهم اخترقوا الموقع الإلكتروني لقيادة حلف الناتو الجوية في قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية في ألمانيا.
نشر في الجريدة الرسمية المصرية يوم الأحد قرار محكمة جنايات القاهرة القاضي بإدراج خمسة أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهم الداعية وجدي غنيم.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمرأة تبلغ من العمر 35 عاما شبه عارية قرب حائط البراق في القدس، للاشتباه بتعمدها تدنيس قدسية المكان.
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، حرص حكومة بلاده على حسن الجوار مع دول المنطقة، مشيرا إلى تقدم المفاوضات مع الجانب السعودي.
أعلن نائب وزير الطوارئ الروسي، أليكسي سيركو، أن رجال الطوارئ الروس أنهوا مهمتهم في إنقاذ المصابين، وانتشال القتلى من تحت أنقاض الزلزال في جبلة غربي سوريا، ويواصلون تقديم المساعدات.
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بخالص التعازي في حماته الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.
في حين أن هناك نصائح متضاربة حول موعد تناول الوجبة الأولى، يتفق الخبراء على أنه يجب أن تكون وجبة الإفطار صحية.
أعلنت السعودية يوم الأحد إرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتلتحق بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.
قال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، طارق العوضي، في تصريحات خاصة لـRT إن خروج المستشار هشام جنينة من السجن غدا الاثنين لا يأتي بموجب العفو، بل بعد قضاء كامل محكوميته.
عانى الكثير من الناس من مشاعر القلق في مرحلة ما من حياتهم، سواء كانت هذه المشاعر ناتجة عن اختبار مهم أو أخبار سيئة غير متوقعة.
برزت نظرية المؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول وجود أسباب غير طبيعية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلف أكثر من 30 ألف قتيل مؤخرا.
أكد وزير الزراعة التركي، وحيد كريشجي، عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال لأي ضرر، لافتا إلى وجود 110 سدود و30 بحيرة في المناطق المنكوبة.
قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الأجسام الطائرة التي تم اكتشافها وإسقاطها فوق ولاية ألاسكا الأمريكية وكندا، كانت مجرد بالونات.
رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، بتخفيف العقوبات الأمريكية عن سوريا، وأشاد بموافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المساعدات الأممية لمنكوبي الزلزال.
أفادت صحيفة Politico، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد شركة شحن إماراتية، كجزء من حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، بزعم تحايلها على العقوبات المفروضة ضد موسكو.
تعرض حكم مباراة في الدوري الكاميروني لكرة القدم بين فريق أونيسبورت بافانج وضيفه فيكتوريا يونايتد، للاعتداء بالضرب بشكل وحشي مع مساعديه.
قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، منع إرسال العجلات نوع (بيك آب) التي تحمل أو ترافق المساعدات الإغاثية إلى سوريا.
أثارت التغيرات التي طرأت على جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش التركية حيث وقع الزلزال المدمر، حالة من القلق بعد تصاعد أعمدة الدخان منه.
وجد بحث جديد أنه تحت سطح الأرض بنحو 150 كيلومترا (93 ميلا)، توجد طبقة غير معروفة من الصخور المنصهرة، والتي يمكن أن تساعد العلماء في معرفة المزيد عن حركات الصفائح التكتونية للأرض.
كشف شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موقف المعهد من تصريحات العالم الهولندي بوقوع زلزال قريبا في مصر، وعدد من الدول العربية.
اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية من عدة محاور، فجر اليوم الاثنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير معقل فصيلة القوات الأوكرانية المموهة في الغابات من قبل وحدات قوات الإنزال الجوي الروسية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول الأهداف التي تحققها الصين من إرسال مناطيدها إلى أجواء الولايات المتحدة.
تعرضت مواقع إلكترونية لحلف شمال الأطلسي، بما فيها موقع مقر قوات العمليات الخاصة للناتو في بلجيكا، لهجوم هاكرز، حسبما أكد مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد.
تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رضيعة على قيد الحياة حضنتها شقيقتها لتحميها من تهدم المنزل عقب الزلزال المدمر في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين في الشمال السوري.
كشف كبير أساقفة كنيسة كانتربري، جاستن ويلبي عن تعرضه "للتهديد بعمل برلماني" في محاولة "لفرض الزواج من نفس الجنس" على كنيسة إنجلترا.
سبق الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الجميع وسخر من نفسه عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عقب فوز فريقه أمام أستون فيلا 3-1، الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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