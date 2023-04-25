هل ذهبت ريح الدولار الأمريكي؟

تاريخ النشر:25.04.2023 | 22:01 GMT |
آخر تحديث:25.04.2023 | 22:03 GMT | أخبار العالم
متى تتراجع إمبراطورية الدولار؟
أعلن الجيش السوداني في بيان الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "احتلت سفارة" دولة عربية، مشيرا إلى تعديات على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.
تسبب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق بموجة غضب واسعة بين السودانيين على "تويتر"، عقب نشره تغريدة اعتبروها مهينة للسودان والشعب السوداني.
جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام.
شارك المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان متابعيه على موقع "تويتر" بصورة لزيارته إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.
تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، عن دعم الدول العربية لمصر وذلك بعد توقع مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إلى مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
ذكّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وفد إسرائيل الذي انسحب من اجتماع مجلس الأمن احتجاجا على جدول الاجتماع الذي بحث القضية الفلسطينية، بأن هذا الجدول صيغ منذ عقود ولا جديد فيه.
كشفت صور فضائية نشرها خبير المياه المصري بجامعة القاهرة عباس شراقي، تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي للشهر الثاني على التوالي.
قال سكوت ريتر، وهو ضابط سابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، في مقابلة مع قناة U.S. Tour of Duty على يوتيوب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أحد أعظم الرجال في هذا القرن.
قالت الحكومة الكندية، إنها تعتزم وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حاليا في كندا وربما لا يمكنهم العودة إلى السودان.
أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية، وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما.
اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أساءت كثيرا لبلدها بتوجيه دعوة "غبية" إلى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سيناء هي المستهدف الأول لأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر.
إذا شعرت أن ضغوط الحياة والتوترات تتسبب في تقدمك في السن قبل الأوان، فهناك إجابة بسيطة - توقف عن القلق!.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، فاقمت التوتر في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية.
حصلت RT على صورة الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم الذي قتل مساء أمس الاثنين.
وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقالا نشره موقع "بوليتيكو" وتحدث عن توقعات واشنطن القاتمة بشأن مصير الهجوم الأوكراني المرتقب، بأنه "غني المضمون".
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2022-2023 تبلغ 7.9 مليار جنيه.
تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح محطة تحيا مصر والتي تعمل بأحدث وسائل الشحن وتداول البضائع.
أصدرت قوات الدعم السريع في السودان مساء الاثنين، بيانا حول هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف ليل الاثنين.
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا.
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.
أعلن بن هودجز، القائد السابق في قوات حلف "الناتو" في أوروبا، لمجلة "نيوزويك" أن أوكرانيا والغرب يريدان السيطرة على شبه جزيرة القرم للتحكم بطرق التجارة عبر البحر الأسود.
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.
شهد العالم المعاصر في العقود الأخيرة ظهور عالم افتراضي، إلى درجة أن دولة انفصلت بهذا الأسلوب عن الولايات المتحدة في 23 أبريل 1982، بل وأعلنت الحرب عليها!
قام رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بتقييم آفاق الدولار، ويرى ماسك أن الاستخدام الممنهج للعملة الأمريكية كأداة للعقوبات يؤدي إلى وقف استخدامها في العالم.
رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على متابع على "تويتر" طلب من علاء وأخيه جمال مبارك أن يترشح أحدهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعقد في عام 2024.
أصدرت قوات الدعم السريع، مساء الاثنين، بيانا ردت فيه على الجيش السوداني الذي اتهمها "بقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم".
أفادت مراسلتنا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباحا فتاة تركية بسبب وجودها في محيط باب الرحمة عند المسجد الأقصى واقتادتها إلى جهة باب الأسباط.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأنه في حال قررت ولاية تكساس الأمريكية الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيدعمها بلا شك.
قال المقدم الأمريكي توني شافر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يستخدم الوضع حول الهجوم الأوكراني المضاد المحتمل لإشراك حلف الناتو في النزاع وتوسيعه.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة رجل الأعمال الكبير فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، والتي تمتلك توكيلات BMW وميني بريليانس السابق.
يعمل الناس لعقود من الزمن وغالبا لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل، أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.
رفعت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم دعوة قضائية جديدة ضد زوجها السابق.
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا، وفق ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأمريكية.
قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن شركة "آي سبيس" فقدت الاتصال بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي "راشد" حيث كان يتوقع نزولها فوق سطح القمر قبل ساعة من الآن.
خرج نادي النصر من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد ضيفه الوحدة، إثر هزيمته أمام (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بالعاصمة الرياض.
تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بانقسامات بين جمهور ناديه السعودي بتصرفه عقب وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين.
حذر قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "الناتو" من دبابات "تي-14 أرماتا" الروسية، بعد أنباء عن بدء استخدام روسيا هذه الدبابات في أوكرانيا.
أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أن بلاده ستنسحب من محكمة الجنايات الدولية، بسبب تحيزها في قضايا معينة.
قالت أناستاسيا فاسيليفا رئيسة منظمة "تحالف الأطباء" غير الحكومية (مصنفة في روسيا كعميل أجنبي)، خلال مقابلة على يوتيوب، إنها تعرضت للمضايقة والتحرش من جانب أليكسي نافالني.
نجحت السلطات المصرية في إعادة عدد من أبناء الجالية المصرية في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية غير مستقرة التي تشهدها البلاد.
قال سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن موضوع مراجعة حدود الدولة، بات أكثر حدة بالنسبة لقيادة بولندا في سياق الأزمة الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي وصلت إلى 645 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لولاية ثانية، قائلة إن موسكو ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الحقيقية.
أكد وزير الخارجية الروسي أنه على طرفي النزاع في السودان التفاوض في ما بينهما، حيث "لا خير في الهندسة الجيوسياسية"، مذكّرا الأمريكيين بأنهم هم من قسموا السودان بتدخلاتهم.
حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه نوتنغهام فورست (3-2) التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
أكد قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن وحدات "فاغنر" تسيّر دورياتها في الغابات وتقضي على الإرهابيين، وتعمل على حماية المدنيين ومصالحهم في مختلف دول إفريقيا.
أعلن أحمد المغربي سكرتير عام نقابة الصيادين في مصر، أن السلطات السعودية احتجزت 70 صيادا مصريا كانوا على متن مركبي صيد بالبحر الأحمر.
كشفت الفنانة هالة صدقي عن تلقيها مكالمة عبر الفيديو من النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لتهنئتها على نجاح مسلسل "جعفر العمدة".
كشفت تقارير تلفزيونية برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو لا يعيش أفضل لحظاته رفقة شريكة حياته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.
تعيش كينيا على وقع الصدمة التي خلفها العثور على عشرات الجثث شرقي البلاد في إطار تحقيق في وفاة أتباع جماعة متطرفة دعاهم زعيمها الذي قبض عليه الأسبوع الماضي، إلى الصوم حتى الموت.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن موقف عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، من العودة إلى برشلونة.
قال مالك أحد اليخوت الخاصة إن اليخت الخاص به فقد منذ عدة أيام بالقرب من الساحل اليمني في البحر الأحمر وعلى متنه ثلاثة روس ومصريان.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يواصلان محاولاتهما الهدامة للالتفاف على حل القضية الفلسطينية بأنصاف حلول اقتصادية.
أفادت صحيفة Mundo الإسبانية، نقلا عن مصدر مطلع على تحركات الجيش الأوكراني، بأن القيادة الأوكرانية تركت لواءين فقط في أرتيوموفسك وقامت بسحب بقية القوات من المدينة.
أعلن صندوق السكان التابع للأمم المتحدة أن الهند ستصل إلى مستوى الصين من حيث عدد السكان بحلول نهاية أبريل، وسيستمر عدد سكانها في النمو.
قال المحلل السياسي المصري يسري عبيد إن الأزمة في السودان أعقد مما يتخيل البعض نظرا لتعارض مصالح بعض الأطراف الإقليمية والدولية.
كتبت صحيفة "Politico" نقلا عن تقرير سري أن الاتحاد الأوروبي يسعى لكسب حلفاء تقليديين لروسيا والصين وخاصة البرازيل وتشيلي ونيجيريا وكازاخستان.
تبنّى متحدث الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، هجوم الزوارق المسيّرة على قاعدة سيفاستوبول البحرية في شبه جزيرة القرم الروسية، الذي أحبطته الدفاعات الروسية.
هوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الاثنين، وجاء ذلك بعد تقرير مالي عن أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري 2023.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في مجال الهجرة لأنها حولت الولايات المتحدة إلى "مكب للنفايات".
أكدت شركة الطيران البولندية LOT، استبعاد لاعبة التنس فيتاليا دياتشينكو من الرحلة بسبب الجنسية الروسية، وذلك نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي".
أعلن مصدر في السفارة الروسية لدى واشنطن أن قوات الأمن الأمريكية أغلقت منطقة السفارة بعد بلاغ عن حقيبتي سفر مشبوهتين تركتهما امرأة مجهولة قرب السفارة.
أشار الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، إلى أن الرئيس جو بايدن، يستعد لـ"سيناريو أفغاني" في أوكرانيا.
لم يتوقع أحد أن يتحول تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى حدث مثير للجدل وذلك بسبب دمية عملاقة ومخيفة، وفقا لما ورد في صحيفة "ماركا" الإسبانية.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الاثنين، مقتل الدبلوماسي محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم.
في ظاهرة تكررت في أكثر من منطقة، عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الجنوب التركي في 6 فبراير الماضي، ظهرت حفرة أرضية غريبة في حقل زراعي بولاية تيارت شمال الجزائر.
يعتزم بايرن ميونخ حسم أمر العديد من نجوم الفريق بعد أن انقلب الموسم بشكل مفاجئ في غضون فترة وجيزة تم خلالها إقصاء الفريق من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
أثار خروج نادي النصر من الدور قبل النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الوحدة إثر هزيمته أمامه (0-1) أمس الاثنين، اهتماما كبيرا في الوسط الرياضي بمصير "العالمي".
قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات "الدعم السريع" السودانية إن "ما تمر به قوات "الدعم" مرت به إسرائيل آلاف المرات مع ما سماها المنظمات الإرهابية".
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول الوضع المعقد وشديد السوء الذي وجد الرئيس الفرنسي نفسه فيه.
أثيرت ضجة واسعة في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول سماح مصر لمواطني السودان بدخول البلاد دون تأشيرة.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية في الخرطوم.
تطرق وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، إلى توقيف النائب الأردني عماد العدوان "بتهمة تهريب أسلحة وذهب عبر معبر الكرامة"، وقال إنه حدث خطير جدا ولا علاقة للأردن به عموما.
أعلن الجيش السوداني مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، محمد الحسين محمد الراوي، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن، برصاص قوات الدعم السريع.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في كلمة اليوم أمام المشاركين في ماراثون "المعرفة"، إن الولايات المتحدة تضمر وتضع خططا لتقسيم روسيا إلى دول منفصلة.
تظاهر العشرات من مزارعي الكلاب في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء لانتقاد السيدة الأولى بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا عقدوا محادثات رباعية في موسكو اليوم الثلاثاء.
كتب غابور شتينغارت، في صحيفة Focus الألمانية، أن الإستراتيجية الغربية في أوكرانيا باءت بالفشل، وأن العقوبات ضد روسيا فشلت ولم يكن لها أي تأثير.
أكد رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية للرقابة على التسلح فلاديمير يرماكوف، أن مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين القوتين النوويتين روسيا والولايات المتحدة في ازدياد مستمر.
من المقرر أن ينشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.
تقدمت نائبة برلمانية مصرية، عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن تكرار "الاختلاط بين الرجال والنساء" في صلاة العيد.
دعا سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا، رياز شيك، السلطات الكندية للمساعدة في وقف المواجهة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف أوتاوا من الأزمة الأوكرانية "صادم".
قد يفقد الدولار هيمنته في سوق العملات بحلول نهاية العقد كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية مع العملة العالمية الرئيسية حينها الجنيه البريطاني، هذا ما يتوقعه الخبير ألكسندر لوسيف.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "صُدم" من رحيل المذيع المثير للجدل تاكر كارلسون المفاجئ عن قناة "فوكس نيوز".
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الذي يجعل أوكرانيا لا تشن هجومها المضاد حتى الآن.
يرى الكاتبان مالك العبدة ولارس هوش أن التطبيع مع الأسد هو جزء من تطور أوسع نحو نظام متعدد الأقطاب والتزام الدول العربية بالحياد بين كتلتين.
أدى حذف فصل عن الحكام المغول المسلمين من الكتب المدرسية الهندية، إلى إعادة إشعال الجدل في الهند حول كيفية تدريس التاريخ للأطفال في المدارس.
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية" يدعمها الناس بجميع أنحاء العالم.
اتخذت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز وجهة نظر أكثر تشاؤما عن الأوضاع المالية لمصر مقارنة بصندوق النقد الدولي وتوقعت انخفاضا إضافيا في قيمة العملة المحلية.
علقت السفارة الروسية في القاهرة على مقتل الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم مساء أمس الاثنين.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة ومتطلبات ميثاقها تشكلان تهديدا لطموحاتِ الولايات المتحدة العالمية،
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول اعتراف كييف بتفوق القوات الجوفضائية الروسية.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مساء يوم الاثنين، بيانا جديدا أكدت من خلاله مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة توثق صد وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا هجوم مضاد للقوات الأوكرانية في أحد الاتجاهات.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن روسيا لا تقاتل ضد الجيش الأوكراني، بل ضد حلف الناتو، مضيفا أن هذه مهمة صعبة للغاية، لكن يجب فعل كل شيء للانتصار في هذه الحرب.
أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الاثنين، وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.
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