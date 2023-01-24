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هل حسمت تركيا قرارها بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو؟

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أعلنت تركيا إيقافَ الاجتماعات والمحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا حول انضمامهما الى حلف الناتو إلى أجل غير مسمى متهمة السلطات السويدية بالترويج للإسلاموفوبيا والعنصرية في أوروبا

وذلك عقب سماحها بحرقِ نسخةٍ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم..

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو قال إن على بلاده التفكير في الانضمام إلى الحلف بشكل مستقل عن السويد معتبرا ذلك أفضل للجانبين.. جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس التركي التي استبعد فيها دعم بلاده انضمام السويد لحلف شمال الاطلسي، وهو موقف لا يتماشى مع رغبة واشنطن والدولِ الغربية..

فكيف يكون الحل بعدما ذهبت الضغوط الأمريكية على تركيا هباء، ونسفت السويد جهود التوصل الى اتفاق؟

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