هل تهدد روسيا والصين النفوذ الأمريكي في إفريقيا؟

في مواجهة تنامي النفود الصيني والروسي في القارة الأفريقية، تستضيف الولايات المتحدة زعماء القارة في قمة تهدف لترميم وإنعاش العلاقات الأمريكية الأفريقية..

في إطار استراتيجية جديدة يسعى من خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحداث مراجعة شاملة للسياسية الأمريكية بالمنطقة، حيث كشفت الحرب الأوكرانية حجم الهوة بين واشنطن ومعظم العواصم الإفريقية التي رفضت اتخاذ أي موقف مناوئ للعملية العسكرية الروسية.

هذا وستشكل القمة حسب الجانب الأمريكي مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

فما هي دوافع التحرك الأمريكي نحو أفريقيا؟ وهل قادة القارة قادرون على تسخير صراع النفوذ الدولي لصالح بلدانهم؟

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