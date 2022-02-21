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بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا
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هل تهدد أي حرب بأوكرانيا بصدام روسي أمريكي؟

أخبار العالم

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دعا أعضاء مجلس الأمن الروسي الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، متهمين سلطات أوكرانيا بالسعي لحل قضية دونباس عسكريا وبأهمال اتفاقيات مينسك..

وكان رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قد ناشدا الرئيس الروسي للاعتراف بالجمهوريتين وتوقيع اتفاق لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع روسيا.. كما صادق مجلس النواب الروسي الدوما في وقت سابق هذا الاسبوع على قرار بتقديم مقترح للرئيس الروسي  للاعتراف باستقلال الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا..

فما هي العوامل التي تحدد قرار موسكو تجاه الجمهوريتين؟ وماهي تداعياته على الجوانب السياسية والأمنية؟

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