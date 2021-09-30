هل تنهي مبادرة السعودية الحرب مع الحوثيين؟

تأكيد أمريكي على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن بالتوازي مع دعم الدفاع عن أراضي السعودية ضد أي تهديد، رسائل حملتها زيارة مستشار الامن القومي الأمريكي جاك سوليفان للرياض أين التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أكد بدوره على مبادرة المملكة تمهيدا لحوار سياسي بين الأطراف اليمنية، وإن بدا الخطاب الدبلوماسي هادئا إلا أن المعارك على الأرض لا تزال مستمرة تحديدا في مأرب أكبر بؤر التصعيد في البلاد

فهل بات إنهاء الأزمة اليمنية أولوية لواشنطن؟ وما شروط تحقيقها؟