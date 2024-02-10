هل تنجح إسرائيل في استكمال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟

أي من رفح المعقل الأخير لحماس كما تقول إسرائيل فيما تبقى الوجهة مجهولةً بين الشمال وبين حشرهم على الحدود المصرية بعد أشهر عدة من بدء الحرب وبدء تهجير مماثل ومعكوس الاتجاه..

رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش الذي صادق بدوره على عملية عسكرية في رفح، لا يمكن تحقيقُ أهداف الحرب، كما يقول القادة في إسرائيل دون القضاء على أربع كتائبَ متبقيةٍ لحماس في رفح وتدميرِ الأنفاق هناك حسب زعمهم.

العملية أثارت موجة من التحذيرات العربية والغربية فمصر مثلا أرسلت دبابات ومدرعات للحدود وأقامت المتاريس تخوفا من تطورات الأوضاع واحتماليات فرض الأمر الواقع في سيناء، بينما حذرت السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة" في حال استهداف واقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة التي تعجّ بالمهجرين والمدنيين وحتى واشنطن كذلك يبدو أنها متخوفة لكن دون وقف توريد السلاح إلى إسرائيل بطبيعة الحال..

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