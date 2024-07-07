بأن تل أبيب سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة وفودا إسرائيلية وأمريكية لمناقشة القضايا العالقة في الاتفاق المحتمل، تنقل صحيفة هآرتس عن مصدر أجنبي لم تسمه قوله إن إسرائيل قدمت مطالب جديدة قد تؤدي إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس وإطالة أمدها،

فما قدرة الوسطاء على ردم الفجوات بين موقفي حماس وتل أبيب؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال انهيار المحادثات مجددَا؟

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