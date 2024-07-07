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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 20:35 GMT

    هل تنازلت حماس عن شرط وقف إسرائيل للحرب؟

    عقب موافقة حماس بشكل مبدئي على مقترح وقف إطلاق النار على مراحل في قطاع غزة، أكد مسؤول في الحركة لوكالة أسوشيتد برس أن الحركة لا تزال تريد ضمانات مكتوبة من الوسطاء

    بأن تل أبيب سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.
    وفي الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة وفودا إسرائيلية وأمريكية لمناقشة القضايا العالقة في الاتفاق المحتمل، تنقل صحيفة هآرتس عن مصدر أجنبي لم تسمه قوله إن إسرائيل قدمت مطالب جديدة قد تؤدي إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس وإطالة أمدها،
    فما قدرة الوسطاء على ردم الفجوات بين موقفي حماس وتل أبيب؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال انهيار المحادثات مجددَا؟

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