 
مباشر
عاجل
RT تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد.. انتحاري أودى بحياة 28 مدنيا
اسأل أكثر

هل تقود الأزمة بين الجزائر والمغرب للقطيعة الدبلوماسية؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv6w

صراع دبلوماسي متفجر بين دولتي الجزائر والمغرب على خلفية إعلان الأخيرة دعم حق تقرير مصير الشعب القبائلي

وقالت إنه تحت الاحتلال الجزائري ما أثار عاصفةً دبلوماسية قابلتها الحكومةُ الجزائرية باعتبارها محاولةً للتآمر على وحدة البلاد لتستدعي سفيرَها لدى الرباط لغياب رد مناسب من قبل الجانب المغربي كما تقول..
المغرب من جهته يعتبر دعمَ الجزائر لجبهة البوليساريو الساعيةِ أيضا لاستقلال منطقة الصحراء عن المغرب تعدياً على وحدة أراضيه وسيادتِه.
فهل هي رد بالمثل؟
وأين تكمن مشكلة الصراع الدبلوماسي وما هي آفاقه؟
ماذا عن حركة الانفصال لمنطقة القبائل المصنفة إرهابيةً في الجزائر وجبهة البوليساريو هل باتتا حصان طروادة في الخلاف بين الدولتين؟
نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا