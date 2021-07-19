هل تقود الأزمة بين الجزائر والمغرب للقطيعة الدبلوماسية؟

صراع دبلوماسي متفجر بين دولتي الجزائر والمغرب على خلفية إعلان الأخيرة دعم حق تقرير مصير الشعب القبائلي

وقالت إنه تحت الاحتلال الجزائري ما أثار عاصفةً دبلوماسية قابلتها الحكومةُ الجزائرية باعتبارها محاولةً للتآمر على وحدة البلاد لتستدعي سفيرَها لدى الرباط لغياب رد مناسب من قبل الجانب المغربي كما تقول..

المغرب من جهته يعتبر دعمَ الجزائر لجبهة البوليساريو الساعيةِ أيضا لاستقلال منطقة الصحراء عن المغرب تعدياً على وحدة أراضيه وسيادتِه.

فهل هي رد بالمثل؟

وأين تكمن مشكلة الصراع الدبلوماسي وما هي آفاقه؟

ماذا عن حركة الانفصال لمنطقة القبائل المصنفة إرهابيةً في الجزائر وجبهة البوليساريو هل باتتا حصان طروادة في الخلاف بين الدولتين؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.