هل تغير سيطرة الحوثيين على مواقع بالحديدة موازين المعارك في اليمن؟
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إعادة انتشار للقوات في الحديدة دون التنسيق لا مع الحكومة اليمنية ولا مع بعثة الأمم المتحدة هكذا علق الفريق الحكومي اليمني على انسحاب
قالت القوات المشتركة المدعومة إماراتيا والمنضوية تحت لواء التحالف العربي بقيادة السعودية إنه جاء تطبيقا لاتفاق استوكهولهم بشأن المدينة التي تعد نقطة رئيسة للواردات التجارية وتدفق المساعدات الإنسانية، وعلى الفور سيطر الحوثيون على مناطق واسعة جنوب الحديدة بعد هذا الانسحاب في مخالفة لنصوص الاتفاق حسبما جاء في بيان الحكومة اليمنية
كيف تفهم هذه التطورات الميدانية على جبهة الحديدة؟ وما تأثيرها على تطورات الأزمة عسكريا وسياسيا؟
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