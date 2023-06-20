هل تغتنم الأعمال العربية العقوبات للاستثمار في روسيا؟

تاريخ النشر:20.06.2023 | 19:33 GMT | أخبار العالم
نشرت إسرائيل لأول مرة صور من أقمارها الصناعية وقالت إنها تكشف عن قاعدة صواريخ مصرية من طراز "سكود" بعيدة المدى على بعد 12 كم من العاصمة المصرية القاهرة.
وجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، وخاصة عقب قتل مجند مصري 3 جنود إسرائيليين اتهامات خطيرة للشرطة المصرية التي تعمل عند معبر طابا الحدودي.
نشرت إسرائيل اليوم عن تفاصيل عملية عسكرية، نفذتها ما بين 10 و11 أكتوبر من عام 1973، أي بعد حوالي 5 أيام من انطلاق حرب أكتوبر.
نشر التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مصورا يهاجم فيه المصريين بقوة بعد تحويل الجندي المصري محمد صلاح الذي شن عملية الحدود الأخيرة وقتل فيها 3 جنود إسرائليين لبطل شعبي بالشارع المصري.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن قوات كييف تخطط لاستهداف شبه جزيرة القرم بصواريخ HIMARS وStorm Shadow، محذرا من أن روسيا سترد على ذلك بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا فورا.
أثارت لافتة رخامية وضعت على قبر محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف في جامعة المنصورة، غضبا وجدلا كبيرين في مصر.
كشف مركز الأبحاث الإسرائيلي "ألما"، عن هوية العلماء الذين يقفون وراء تصنيع الطائرات بدون طيار الإيرانية شاهد 136، والتي تتمع بقدرة فائقة على ضرب مواقع حساسة بحال اندلاع مواجهة.
وجهت إيران عامي 2011 و2019 ضربتين كبيرتين للترسانة العسكرية الأمريكية كان لأولهما مضاعفات خطيرة، وهي تلك التي سيطرت فيها قوات الحرس الثوري على طائرة مسيرة أمريكية شبحية.
أعلنت الدفاع الروسية الثلاثاء أن الجيش الأوكراني واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، مؤكدة مقتل ما مجموعه 645 جنديا معاديا خلال اليوم الماضي.
علقت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على التقرير السلبي الذي نشرته مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية حول الأوضاع في البلاد تضمن مزاعم بإمكانية تأجير قناة السويس.
يعد وادي الموت (Death Valley) المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، بدرجات حرارة تزيد عن 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية) خلال فصل الصيف.
صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب القطري، بأنهم تفاجأوا بقرار منتخب نيوزيلندا بعدم استكمال الشوط الثاني من المباراة الودية بينهما، اليوم الاثنين في النمسا.
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم جهود الصين لإحلال السلام في أوكرانيا، لكنها تعتبر أن وقف الأعمال القتالية غير كاف.
"رأيناهم يطلقون الصواريخ على طائراتنا".. هكذا بدأت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية تقريرها حول خطة الجيش لتدمير صواريخ الدفاع الجوي المصرية خلال حرب 6 أكتوبر 1973.
أحرق السياسي الربيطاني لورين فوكس علم المثلية، معتبرا أن شهر يونيو ليس "شهر الفخر" بل إنه احتفال بإفساد حياة أطفالنا".
أعلن الخبير الأوكراني أوليغ سوسكين أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فقد مصداقيته بعد أن أظهر نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاهدة اسطنبول الموقعة عليها بالأحرف الأولى في عام 2022.
أثار الإعلامي المصري عمرو أديب، الجدل حول حديثه عن إرسال البنك المركزي المصري، فيديو له بشأن الورقة المتداولة لفئة "العشرين جنيه الجديدة" المقرر طرحها في عيد الأضحى.
أفادت وسائل إعلام أمريكية ووكالات أنباء عالمية، اليوم الاثنين، بأن 100 مسؤول أمريكي تلقوا رسائل مشبوهة احتوت على مسحوق أبيض مريب.
يمتلك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أسطولا من 6 سيارات، حيث تتراوح أسعارها ما بين حوالي 29 و271 ألف جنيه إسترليني.
أفاد رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني محمد كاظمي، بأن "السي أي أي" حاولت تشكيل فريق مشترك مع الموساد وجهاز الـ MI6 لبحث تنفيذ مخطط اغتيال علماء البلاد.
تداول نشطاء على شبكة الإنترنت مقطع فيديو مذهلا أظهر مروحية "كا – 52" (التمساح) الروسية تحلق في منطقة العملية العسكرية الخاصة وذيلها مقطوع.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح حلف الناتو حول معارضته لتجميد النزاع بأوكرانيا يشير إلى رغبة الحلف في المشاركة في القتال بأوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو لذلك.
رفض لاعبو منتخب نيوزيلندا لعب الشوط الثاني من المباراة الودية أمام منتخب قطر، اليوم الاثنين، في النمسا، ضمن استعدادات العنابي لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم 2023.
استمع قاضي محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، اليوم الاثنين، إلى الشاهدة الرئيسية في قضية سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها ذي الخمس سنوات وأكل جثته بعد طهيها.
أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن المملكة العربية السعودية ترغب في جذب أنظار الكرة العالمية مرة أخرى، من خلال تبني مشروع "السوبر ليغ".
تواصل المستكشف الإيرلندي روري غولدن، أحد أفراد طاقم غواصة الأعماق المفقودة خلال رحة استشكافية لحطام السفينة "تيتانيك"، مع متابعيه على موقع "فيسبوك".
تحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما في تونس، عن كواليس فيلم "سوق المتعة"، حيث كشفت تفاصيل اعتراض مجلس الشعب على "أفيش" الفيلم.
قرر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
قضت محكمة مصرية بحبس المقاول الهارب بإسبانيا محمد علي لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه بمليون و350 ألف جنيه، وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
انتشر مقطع فيديو طريف لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوثق قيامه بـ"لفتة جميلة" مع شخص كان يريد التقاط صورة معه، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل إيجابي، على مقالة بقلم رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد، والتي توقع فيها اندحار واشنطن في أوكرانيا.
أعلنت الحكومة المصرية عن عقد مباحثات بين مصر والجزائر، لإنشاء كابلين بحريين جديدين للربط بينهما، حيث يدخلان الخدمة بحلول 2025.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إحدى الطائرات الهجومية الروسية من طراز "سو-25" قامت بأكثر من 230 تحليقا عسكريا أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن القيادة العسكرية لمقاطعة لفوف اليوم الثلاثاء أن مرفقا حيويا للبنية التحتية في المدينة قد أعطب.
في 20 يونيو عام 1963 تم الاتفاق في جنيف بين القوتين النوويتين العظميين على إقامة "خط ساخن" بين قيادتي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عقب أزمة الكاريبي في فترة الحرب الباردة.
أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم يساعد على منع العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.
دعا السيناتور الجمهوري راند بول، إلى مساءلة الولايات المتحدة والصين لدورهما في تعزيز بيئة فيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أن بيل غيتس هو أكبر ممول لمحاولة العثور على هذه الفيروسات.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن السيناتور الروسي ألكسندر كاريلين قدم للجندي الروسي أندريه كرافتسوف الذي دمر دبابة "ليوبارد" خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، شيكا نقديا بمليون روبل.
أثار أحد أقرب الحلفاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجدل بعد دعوته لإجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس تولي عهدة رئاسية ثالثة.
أبلغت الصين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، مشددة على أن على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين "التعاون أو الخلاف".
كشفت الخارجية الروسية عن إقرار الأمم المتحدة بعجزها عن فعل أي شيء للاستجابة لثلاثة شروط من أصل 5 وضعتها روسيا الاتحادية لتمديد صفقة الحبوب.
تابعت الأوساط الإعلامية بشكل كبير ما نشرته إسرائيل من أقمارها الصناعية لأول مرة وقالت إنها تكشف عن قاعدة صواريخ مصرية من طراز "سكود" بعيدة المدى قرب العاصمة المصرية القاهرة.
اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الخطط الاستراتيجية لواشنطن ولندن تقضي باستبدال الجيش الأوكراني بعد "انتهائه" في ساحة المعركة، بجنود بولنديين وربما ألمان.
أثارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، غضب كثير من الأوساط في الجزائر بعد أن عبرت عن استيائها من إعادة مقطع "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب" إلى النشيد الوطني الجزائري.
دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه تهما بإساءة التعامل مع وثائق سرية عن نفسه، قائلا إن "انشغاله" منعه من فرز هذه الوثائق التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مروع يظهر كلابا تنقذ جراءها من دب يحاول التهامها في إحدى بلدات ياقوتيا الروسية.
ذكرت صحيفة ملييت التركية، أن البنك المركزي التركي قد يتوجه لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل ملحوظ إلى نحو 40% يوم الخميس المقبل، وذلك في خطوة لدعم الليرة التركية.
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه لن يكون لديهم أسلحة كافية، حتى ينتهي النزاع، بغض النظر عما يتم تقديمه لهم.
أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا خبيرة التغذية الروسية، عضو الجمعية الروسية لخبراء التغذية، أن مكونات "حليب القمر" تساعد على النوم بسرعة.
كشفت تقارير صحفية عن تغيير منتظر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، التي من المقرر أن تحتضنها السعودية من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
نشرت "سرايا القدس" مشاهد من تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين صباح الاثنين.
قال نائب رئيسة مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف، إن فلاديمير زيلينسكي على عكس روسيا، تصرف بوقاحة جدا خلال اللقاء مع قادة الدول الإفريقية، وأظهر بصراحة من المهتم حقا باستمرار النزاع.
نشرت منظمة الفضاء الإيرانية، بالتزامن مع موسم الحج، صورا تلقاها قمر "خيام" الصناعي عن المسجد النبوي في المدينة المنورة.
صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن روسيا تتجه لأن يصبح يوم 18 يوليو هو اليوم الأخير لصفقة الحبوب.
كشفت مصادر عن عقوبات مرتقبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد.
نشرت أمينة جبار، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، صورا يزعم أنها حديثة مع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.
تمكن الجيش الروسي من أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من قرية بياتيخاتكي في منطقة هجوم العدو في مقاطعة زابوروجيه.
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للسياحة بتهمة النصب والاحتيال على 6 مواطنين في تأشيرات للحج.
عبر مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية وقائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، عن اعتقاده بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يستمر لمدة شهر ونصف الشهر.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لن تتسلم المقاتلات الغربية قبل عام 2024.
علق المفكر المصري عبد الحليم قنديل، على موافقة البرلمان المصري على تغيير اسم "أكاديمية ناصر" العسكرية لـ"الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا".
فاجأ حارس مرمى وقائد نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، إدارة "القلعة الحمراء" برغبته في الاحتراف، من خلال الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
منع محافظ العاصمة الأردنية عمان، ياسر العدوان، إقامة فعالية لعرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في أحد مقاهي وسط البلد.
نشرت وزارة النقل المصرية مجموعة صور عن تطورات إعادة تأهيل خط السكك الحديدية الرابط بين العريش وبئر العبد والقنطرة في الإسماعلية.
تسبب تقرير قناة WDR حول صعود المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى قمرة القيادة لمقاتلة، خلال مناورات "الناتو" Air Defender 2023، في موجة سخرية من قبل المشاهدين.
حاول قائد أوكراني لإحدى دبابات "ليوبارد" الألمانية تجنب حقل الألغام على أحد طرقات الجبهة في دونباس، ليتسبب في نهاية المطاف بحرق دبابته.
صرح الصحفي بيتر سوتشيو أن مروحية روسية من طراز "كا-52 التمساح" تضرب بنجاح وحدات القوات الأوكرانية.
أفاد زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بزيادة عدد حالات استسلام الجنود الأوكرانيين في أراضي المنطقة.
كشف موقع Interia البولندي عن تعثر الدعم الغربي لأوكرانيا، محذرا من أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لكييف سيكون فشل هجومها المضاد.
يلاحظ مستخدمو الهواتف الذكية الذين اختاروا حافظة شفافة لإظهار التصميم التقني، أن البلاستيك قد يتحول إلى اللون الأصفر.
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، أهمية حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
أعلنت إيرلندا عن خطة جديدة لتقديم منح نقدية سخية للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى ما يقارب 30 جزيرة من الساحل الغربي للبلاد.
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد الطيارين الاثنين، اللذين أصيبا إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة.
نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو من كاميرا خوذة أحد جنود يظهر فيه العسكريون يتعرضون لإطلاق النار في جنين صباح اليوم الاثنين.
قال الخبير الأمريكي ستيفن بريان، في مقالة لموقع "آسيا تايمز"، إن القوات الأوكرانية قد تجد نفسها على اتجاه زابوروجيه في وضع مشابه لوضع القوات النازية بالقرب من كورسك.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقديس المنشقين عن الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية لأيقونة تحمل صورة النازيين، ستيبان بانديرا ورومان شوخيفيتش، بعبادة الشيطان.
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب ما تزعم أنه استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
كشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.
قال اللواء محمد الغباشي، الخبير الإستراتيجي المصري والمشرف على مركز آفاق" للدراسات، إن أوكرانيا تهاجم من 5 محاور قتالية، وكل المؤشرات على الأرض تنبئ بفشل عسكري غير مسبوق.
تطور كبير شهدته الساحة العالمية، بعدما رفض وزير خارجية مصر سامح شكري تصرف الاتحاد الأوروبي بإلغاء اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة سوريا إلى الحضن العربي.
صرح قائد إحدى الوحدات الروسية المقاتلة، عن استخدام الطائرات المسيّرة لإلقاء منشورات على مواقع المسلحين الأوكرانيين لدعوتهم للاستسلام ووضع أسلحتهم طواعية.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي البيت الأبيض إلى مصالحة طهران.
قارن رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا بين احتمال تقويض محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وكارثتي تشرنوبل وفوكوشيما.
أثارت واقعة طالب بكلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق المصرية التي وجه فيها ألفاظ مسيئة وخادشة للنبي محمد، حالة كبيرة من الجدل.
صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأن معالجة جذور الأزمة السودانية يجب أن ترتكز على حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
علق قراء صحيفة "التلغراف" البريطانية على الهجوم الأوكراني المضاد وتقديرات المعلقين والصحفيين بشأنه، حيث قالوا إن الأوهام حول نجاح الهجوم قد تحطمت في الميدان.
قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الهيئة تخوض نقاشات جيدة جدا مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة.
دخل جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.
أكد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري أن أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقا لجدول زمني واضح وخطوات محددة.
أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يحاول إخفاء مشاركة شركاته في تهريب الذهب السوداني.
صرحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بأن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت "صادقة" و"مفتوحة".
حذف "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الـ35 جون فيتزجيرالد كينيدي، شارحا سبب هذا القرار بمعلومات خاطئة حول التطعيم.
علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، على إمكانية التعاون بين روسيا ومصر والإمارات بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد عن مشروع في مصر.
تم تداول العديد من عمليات الاحتيال المقنعة على "واتس آب" في الأشهر الأخيرة. لكن التخلص من عمليات الاحتيال من الرسائل الشرعية على وشك أن يصبح أسهل كثيرا.
حذفت مجلة The House البريطانية مقالا أقر فيه القائد العام للبحرية البريطانية بن كي بالصعوبات في تجنيد أشخاص للخدمة في الغواصات النووية، التي تعد جزءا من الثالوث النووي للبلاد.
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملياردير، هاميش هاردينغ، على متن الغواصة المفقودة منذ صباح الأحد، بعد رحلة سياحية إلى أعماق البحر نحو حطام سفينة "تيتانيك".
أصدرت وزارة الداخلية في السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.
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