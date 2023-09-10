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هل تغامر فرنسا بدفع قواتها في دول إيكواس للتدخل في النيجر؟

أخبار العالم

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اتهمت سلطات النيجر السبت فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن عدوان على البلاد بالتعاون مع بعض دول مجموعة إيكواس

بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تسحب قواتها من النيجر إلا  بتنسيق مع الرئيس المعزول محمد بازوم...
 وكانت وزارة الجيوش الفرنسية، قد أقرت سابقا بوجود محادثات بين الجيشين النيجري والفرنسي حول سحب بعض العناصر العسكرية من النيجر، فيما يطالب المجلس العسكري في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها..

فما الذي تخطط له فرنسا في القارة الإفريقية من خلال نشر قواتها تحت غطاء أوروبي في دول إيكواس؟

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