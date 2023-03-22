هل تغامر المسيّرات الأمريكية بتجاوز عتبة الصبر الروسية؟

على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يأتي تحذير موسكو لواشنطن من اختبار صبر روسيا،..

إذ يؤكد ريابكوف أن الولايات المتحدة التي تعتزم مواصلة تحليق المسيرات فوق البحر الأسود، تصطدم في الوقت نفسه بالإجراءات المضادة الروسية وأنه لا يمكن لأي رحلات جوية أن تهز عزم موسكو على ضمان أمن البلاد بكل الوسائل المتاحة.

ريباكوف أشار أيضا إلى عدم إمكانية أن يكون هناك حديث الآن عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن استئناف معاهدة نيو ستارت، مشددًا أن احتمال وقوع صراع نووي اليوم أعلى من العقود الماضية.

فكيف تفهم واشنطن هذه الرسائل الروسية؟ وما تبعات مواصلة المسيرات الأمريكية التحليق فوق البحر الأسود؟

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