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هل تعدل شروط الحوثيين المبادرة السعودية؟

أخبار العالم العربي

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رحبت جماعة انصار الله بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان من أجل تخفيف الوضع الإنساني في اليمن من خلال فتح المطارات والموانئ،

وأعتبرت أن ذلك حقا إنسانيا مكتسبا ولن يكون مكرمة من أحد ، وطرح المجلس السياسي الأعلى للجماعة ثلاثة مبادئ أساسية للحوار وهي رفع كل أشكال الحصار ، ووقفُ التدخل العسكري في اليمن ، وإخراجُ القوات الأجنبية..
وأبدت الجماعة استعدادها للتعاطي بايجابية مع مختلفِ الأفكار والرسائل ، مادامت تحترم سيادةَ وحقوقَ الشعب اليمني حسب وصفها..
ومن جانب آخر لم يستبعد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في حوارٍ لآرتي إمكانيةَ تعديلِ الرياض لمبادرتها إذا برزت حاجة لذلك..

فهل تنجح جهود عمان في التقريب بين وجهات النظر وإنهاء الأزمة ؟

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