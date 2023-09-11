هل تعجل بريكس بولادة عملة بديلة؟

تاريخ النشر:11.09.2023 | 19:47 GMT | أخبار العالم
الخبير الاقتصادي عارف دليلة ونتائج قمتي بريكس والعشرين.
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، "حظر النقاب في المدارس وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياري".
قالت وسائل إعلام عبرية إن وفدا من الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومراكز أبحاث كبيرة في تل أبيب أن مصر ستكون من الخاسرين الكبار جراء "مشروع بايدن" الجديد الذي سيربط الهند بأوروبا مرورا بالخليج وإسرائيل.
رصدت مجموعة من الصور وصول العاصفة "دانيال" إلى المدن الساحلية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح في مصر، بعدما تسببت في كوارث في ليبيا واليونان.
أفاد مراسل RT في العراق، فجر الاثنين، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد العقيد البريطاني المتقاعد، ريتشارد كيمب، في مقال لصحيفة "التيلغراف" أن احتفاظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الروسية الجديدة من شأنه أن يؤدي إلى إذلال الغرب.
اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.
كشف الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان قد كلف العقيد صلاح فهمي، والفريق محمد الجمسي، بتحديد الموعد المناسب للهجوم وبدء الحرب على إسرائيل.
هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، عقب رسالة لرئيس الجزائر علىى صفحتها بـ"فيسبوك"، زاعمة فيها التضييق على رجال الأعمال.
أثارت الإعلامية المصرية، مي حلمي، استياء السعوديين بتعليقها بشكل ساخر ومستفز على فشل اتحاد جدة في ضم نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
رد أمجد سلفتي، محامي صهر الرئيس المصري الراحل أشرف مروان، على تسريبات إسرائيل حول تجنيدها مروان والحصول من خلاله على معلومات ذهبية خلال حرب أكتوبر.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد وفيات "زلزال الحوز" إلى 2497 شخصا، وعدد الجرحى إلى 2476، وهي حصيلة غير نهائية.
ترددت أنباء بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يخضع لحراسة مستمرة بسبب المخاوف على حياته.
وفقا لعالم الزلازل الإيطالي كارلو ميليتي من المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن الزلزال في المغرب وقع بسبب ضغط سلسلة جبال أطلس.
تناولت وسائل الإعلام والوكالات العالمية ملف فتاوى إمكانية استخدام اللحوم المزروعة وتأثيرها على الطريقة التي يتناول بها مليارات البشر اللحم في المستقبل.
أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع للتواصل الاجتماعي مسار الممر الاقتصادي الجديد الذي سيربط الهند بدول الخليج وإسرائيل ثم أوروبا.
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، بعد إعلان الأخير، اليوم الأحد، الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وفقا للخطط الموضوعة له.
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.
اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن "الرئيس الحقيقي" للولايات المتحدة ليس جو بايدن، وإنما الشخص الذي يتحكم في شاشة التلقين التي يستخدمها.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولم يعرف أحد ماهيتها، قبيل وقوع الزلزال في مدينة أكادير المغربية ليلة الجمعة.
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأدت إلى سقوط ألاف الضحايا.
توفي البروفيسور السير إيان ويلموت، العالم الذي يوصف بأنه "أحد عمالقة العالم العلمي" والذي قاد فريق استنساخ النعجة دوللي، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد 5 سنوات من تشخيصه بمرض باركنسون.
تحدث الممثل الأمريكي وودي هارلسون، عن الحرب في أوكرانيا، منتقدا بصورة غير مباشرة بلاده التي عبر التاريخ شنت حروبا على دول عدة.
قال آمر قوة الإسناد بعملية "بركان الغضب" الليبية، ناصر عمار، إن عاصفة دانيال جاءت كعقاب من الله للمنطقة الشرقية بسبب إقرار مجلس النواب للفائدة بالبنوك.
كان شيخا ناهز عمره الثالثة والسبعين، لكنه لم يهدأ ولم يستكن. ظل يقاتل حتى الرمق الأخير. قاتل الفرنسين في تشاد منذ عام 1900 ثم عاد إلى ليبيا ليقود القتال ضد الإيطاليين لـ 20 عاما.
قام رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتوضيح كلماته حول مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين بقمة مجموعة العشرين المقبلة، في ضوء مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الشرط العادل" للشروع في مفاوضات سلام بين موسكو وكييف يجب أن يكون قائما على الاعتراف بما قال عنها "وحدة أراضي أوكرانيا".
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.
قالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.
علق رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لإنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل.
علق عدد من الخبراء المصريين حول التهديد الذي تحدث عنه البعض لمصر وقناة السويس جراء المشروع الذي أعلن عنه قادة أمريكا والهند والسعودية.
أفاد مراسل RT في ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد، ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، يوم السبت، إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين G20 كان بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".
ثمة عوامل كثيرة تؤثر على قدرة الدولة على البقاء، إلا أن الأمر الرئيسي هو قدرة الشعب على مقاومة الضغوط، وقدرة النخبة على تجنب هذه الضغوط.
أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
أظهرت مقاطع مصورة ملتقطة من الجو حجم الدمار الذي لحق بمناطق عدة في المغرب جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب وسط البلاد مساء الجمعة.
أكد الخبير عبد الله أبو خضرة أن مسعى إدارة الرئيس جو بايدن ودول أخرى لتشييد سكة حديد تربط الشرق بالغرب وأثر ذلك على قناة السويس عند تنفيذه هو مجرد كلام مكرّر وأوراق ضغط على مصر.
أفاد مراسلنا في ليبيا، فجر اليوم الاثنين، بتسجيل 3 وفيات بمدينة المرج جراء الفيضانات الناتجة عن عاصفة دانيال شرقي البلاد، وذلك كحصيلة أولية.
قال علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على توظيف كافة الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.
كشف أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي سيناريوهات مخيفة تحوم مع الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه في حال كان هذا التخزين الأخير فإن هناك كارثة كبيرة قد تقع على السودان.
أشاد وزير الطاقة السعودي بالتقدم الذي حققه اقتصاد المملكة في إطار مجموعة G20، حيث تقدم ترتيبها بين دول المجموعة من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ16 من حيث الناتج الإجمالي المحلي.
كشفت الأرصاد الجوية المصرية خطورة العاصفة "دانيال" التي تضرب البلاد غدا الاثنين 11 سبتمبر مبينة عدم وجود أضرار ناجمة عنها، وأنها ستضرب أقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم وسيوة.
تقترب العاصفة دانيال من مصر خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بعدما تسببت في غرق أجزاء كبيرة من اليونان، ولكن كثرت التساؤلات عن إمكانية غرق القاهرة.
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع مجلة Economist إن خفض المساعدات الغربية لنظامه، قد يتسبب في رد فعل لا يمكن التكهن به من اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين هو مناقشة القضايا الاقتصادية والمشاكل العالمية، لذا فإن موضوع النزاع الأوكراني لم يكن أولوية في القمة.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى مجمع "زفيزدا" لبناء السفن في الشرق الروسي اليوم الاثنين، في مراسم إطلاق التسمية على سفينتين جديدتين.
حصل رجل الأعمال المصري حسن راتب المحبوس حاليا بقضية الأثار الكبرى، والمحكوم عليه بـ3 سنوات حبس وتغريمه مليون جنيه، على حكم بتعويضه 173 مليون جنيه من شركة الأسمنت الأبيض بسيناء.
قدر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار.
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن العاهل البريطاني تشارلز الثالث هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من جديد دوري روشن السعودي، بسبب الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال هذا الصيف.
قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، إن الجهاز أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية حول العالم.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية.
قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي إن التنبؤ بحدوث وقت ومكان الزلزال أمر غير علمي، وإن تكرر حدوثها وقت اصطفاف الكواكب لا يعني أنها السبب في حدوث الزلازل.
"يبذلون كل ما في وسعهم لجعل الأمر صعبا على الإسرائيليين الذين يريدون القدوم إلى مصر"، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول ما أسماه صعوبات ضخمة تواجه السائح الإسرائيلي.
استبعد الخبير الروسي ألكسندر نازاروف، أن يستطيع ممر الشحن المقترح "الهند - أوروبا عبر الخليج وإسرائيل" منافسة ممرات الشحن التقليدية عبر البحر مثل قناة السويس.
رفعت محافظة مطروح المصرية، اليوم، حالة الطوارئ، بعد أن شهدت سقوط أمطار غزيرة على قرى المحافظة ومتوسطة في باقي المراكز والمدن.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على مختلف المحاور، وكبدت العدو خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا.
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إن قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه تتحول إلى "أرتيوموفسك ثانية" بالنسبة للقوات الأوكرانية، وفيها يتم تدمير أفضل وحدات العدو.
كشفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، أن تأثير العاصفة "دانيال" سيمتد خلال الساعات القادمة إلى كافة سواحل المناطق الشمالية في مصر.
نفت إدارة فندق "Pestana CR7" في مدينة مراكش المغربية، الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات حول استضافة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، يوم السبت الماضي.
أعلنت الخدمة الصحفية لمعهد دراسة الشيخوخة التابع لجامعة "بيروغوف" العلمية الحكومية الروسية أن الباحثين الروس ابتكروا مشتقات من عقارين يتمتعان بتوافر بيولوجي عال.
قال الخبير ياكوف سيرجينكو، في حديث على هامش المنتدى الشرقي الاقتصادي، إن الشركات الغربية ستواجه منافسة شديدة عند محاولة العودة إلى السوق الروسية بعد سنوات.
تصدر من جديد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس العديد من المواقع، حيث حذر قبل أيام عبر منصة "X" من وقوع هزات قوية من 5 -7 من الشهر الجاري.
أعلنت إيران، يوم السبت، أنها لن تقبل بتغيير حدود المنطقة وستتعامل بحزم وبصورة رادعة وساحقة مع أي عمل يهدف لإحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا آلاف القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية.
قال الخبير الدولي في قضايا المياه ضياء الدين القوصي، إن ما تقوم به إثيوبيا يؤكد أنها لا تقدر النتائج فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن "صبر مصر لا بد أن ينفد".
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور كارمازين، في "إزفيستيا"، حول افتراء يريفان على موسكو وسلوكها الاستفزازي تجاه روسيا.
توقع العالم العراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، البروفيسور صالح عوض، حدوث زلازل جديدة في 10 أكتوبر تضرب الحدود العراقية الإيرانية والشمال السوري.
علق اللواء تامر الشهاوي ضابط الاستخبارات العسكرية المصري السابق وعضو مجلس النواب ولجنه الدفاع والأمن القومي السابق على ادعاءات إسرائيل بشأن "أشرف مروان".
أعلنت الأرصاد الجوية عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الرد بحسم على الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا.
أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تم تدميرها في ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه لا تزال مرمية لينال منها الصدأ.
كشف المقاتل الأمريكي شون ستريكلاند بطل العالم الجديد لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، أنه نعت بطل العالم السابق النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا في نهاية نزالهما، بالصيني.
قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الروسي سيدمر أي أسلحة يرسلها الغرب لأوكرانيا.
وصفت المفوضية الأوروبية أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية بأنها مخاطر رئيسية تخلق حالة من عدم اليقين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية على تنفيذ التزاماتها أمام روسيا فيما يتعلق بصفقة الحبوب، مشيرا إلى أن مطالب روسيا "واضحة وبديهية".
تحدث النائب الأول للمدير العام لشركة "السكك الحديدية الروسية" سيرغي بافلوف، عن الآفاق الواسعة لممر الشحن "شمال - جنوب" (روسيا - إيران - الهند)، موضحا أن الممر يتضمن 3 مسارات نقل.
وصفت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول عواقب استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنها صمت غير مقبول عن المشكلة.
انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي يوثق طرد 3 نساء قيل إنهن سوريات رفقة أطفالهن من حافلة ركاب في مدينة إزمير دون سبب معروف.
رفض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اتهامات بالخيانة بسبب رفضه تشغيل عمل شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة له بالقرب من شبه جزيرة القرم.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السيسي دعاه إلى مصر.
أكد الخبير القانوني محمد مهران أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن اكتمال ملء سد النهضة يعتبر مثيرا للدهشة والاستياء، ويهدف لإثارة غضب مصر والسودان وانتهاك للقوانين الدولية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت صد هجمات الجيش الأوكراني على كافة محاور القتال، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 575 جنديا خلال يوم.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، بأنه يتبع تعليمات موظفيه، وذلك بعد أن استنكر البيت الأبيض الادعاءات بأن الموظفين يعاملون الرئيس كطفل.
أكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة.
أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن العسكريين في قوات كييف في حالة بدنية ومعنوية ونفسية صعبة.
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمنع أوكرانيا من ضرب عمق روسيا حال إرسال صواريخ بعيدة المدى، لأنه "قرار كييف وليس واشنطن".
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول القطاع الذي تتحدث أوكرانيا عن اختراق الدفاعات الروسية فيه.
قال الصحفي الإيرلندي تشي باوز، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الخبراء الغربيين أخطأوا عندما اعتقدوا بأن روسيا ستخسر عسكريا أو اقتصاديا.
قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إيران شيدت مطارا جنوب لبنان، بغية استخدامه لدك أهداف إسرائيلية.
صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وغيرها من المناطق المنضمة إلى روسيا حديثا.
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