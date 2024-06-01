هل تضغط إدارة بايدن على نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة؟

عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى بناء على مقترح إسرائيلي عبر ثلاث مراحل..

أهمها وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وصولا لإعادة الإعمار.. في صفقة أكد الرئيس الأمريكي أنها كفيلة بإحلال السلام، داعيا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم إضاعة الفرصة.. وفي ردها على المقترح الأمريكي أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه من دعوة لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل للأسرى.. من جانبه عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ليؤكد أن تل أبيب تتمسك بالقضاء الكامل على حركة حماس قبل أي وقف دائم لإطلاق النار.

فما هي دلالات طرح بايدن للخطة الاسرائيلية وتأكيده حتمية إنهاء الحرب؟ وما هي خيارات نتنياهو في مواجهة حلفائه الحكوميين من جهة وتنامي الضغوط الدولية لوقف الحرب من جهة أخرى؟

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