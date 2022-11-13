هل تشعل واشنطن حربا مع روسيا والصين في آسيا؟

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واشنطن وحلف الناتو بمحاولة السيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال نهج العسكرة وتأجيج الصراعات بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة..

وقال لافروف إن حلف الأطلسي كان دفاعيا عندما كان الإتحادُ السوفياتي وحلف وارسو قائمين، ولكنه أخذ في توسيعِ خطوطه الدفاعية بعد غيابِ الاتحاد السوفياتي، ووصل به المطاف في قمةِ مدريد الأخيرة لإعلان مسؤوليته الكاملة عن أمن أوروبا والمحيط الأطلسي والمحيطين الهندي والهادئ، وبحر الصين..

بينما شدد الرئيس الامريكي خلال كلمة القاها في قمةِ دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا على حرص بلاده على منافسة الصين مع ضمان عدم تحول المنافسة صراع.. فما وراء المساعي الأمريكية لعسكرة جنوب شرق آسيا؟ وما هي احتمالات الصدام الغربي مع الصين وروسيا؟

Your browser does not support audio tag.