ومؤشرا واضحا على رفض الدول الغربية لخيار الحوار والسلام، في هذا السياق جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد موسكو للانخراط في نقاش شامل لملف الأمن في القارة الأوروبية بعيدا عن منطق التجزيء والانتقائية.

بموازاة ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قرار واشنطن وبرلين، نشر صواريخ فرط صوتية وطويلةِ المدى على الأراضي الألمانية، يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو سترد بهدوء ومهنية على الخطوة الأمريكية.

فهل تعكس نتائج قمة الناتو في واشنطن نية الصدام المباشر مع روسيا؟ ما هي خيارات الرد الروسي على نية واشنطن نشر أسلحة استراتيجية في ألمانيا؟