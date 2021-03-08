هل تزود إيران الحوثيين بأسلحة لقصف السعودية؟

قصف متبادل في الاتهامات والجبهات ساحته اليمن، الدفاع السعودية توجه اتهاما مباشرا لإيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

الخارجية الإيرانية بدورها رأت أصل الأزمة في اليمن، هي الحرب التي اعتقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أنها ستنتهي بغضون 3 أسابيع"، مؤكدة أن "الحل في اليمن سياسي".

فما صحة هذه الاتهامات؟ ما الدور الذي تلعبه إيران اليوم على الساحة اليمنية؟ وما مصير الحل السياسي الذي شهد دفعة تفاؤلية مع قدوم بايدن؟

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