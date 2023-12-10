هل تفتعل إسرائيل حربا مع الحوثيين بعد هجماتهم على سفنها بالبحر الأحمر؟

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء..

وفي الآونة الأخيرة، استهدف الحوثيون سفنا يقولون إنها مرتبطة بتل أبيب، إلا أن تهديدهم يوم السبت توسع ليشمل كل السفن المتجهة إلى إسرائيل..

وفي ردود الفعل قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل ترفض الحصار البحري وسترد عسكريا على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد أنصار الله.. وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيين اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الوضع.. وتواجه الولايات المتحدة هجمات متكررة ضد مصالحها ومواقع قواتها في سوريا والعراق بالإضافة إلى التهديد اليمني في بحر العرب وباب المندب.. فما هي احتمالات توسع الصراع جغرافيا في المنطقة، في ظل التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بالرد على الحوثيين؟

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