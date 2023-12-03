هل تتكبد اسرائيل هزيمة استراتيجية في حربها ضد حماس في غزة؟

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوسن إسرائيل من تلقي هزيمة استراتيجية في حربها بقطاع غزة،

وأوضح أوستن في كلمة ألقاها في منتدى ريغان للدفاع الوطني أن عدم استجابة إسرائيل للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين قد يقلب أي نصر تكتيكي إلى هزيمة استراتيجية.

تصريحات أوستن تأتي في سياق يشهد تزايد تحذيرات المسؤولين الأمريكيين لإسرائيل بشأن أعداد القتلى في غزة، حيث وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ما يحدث بالمفجع بسبب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

بموازاة ذلك بدأ الجيش الإٍسرائيلي عملية برية شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل أكثر من ثلاثمائة مدني في القصف والغارات الاسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فهل تعكس تحذيرات المسؤولين الأمريكيين جهودا جدية لحماية المدنيين في غزة؟ وهل تمضي إسرائيل رغم هذه التحذيرات في تنفيذ خططها بغزة؟

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