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هل تتحول مياه الخليج لساحة صدام إيراني أمريكي؟

أخبار العالم

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في مؤشر جديد على تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بتشجيع التهريب في منطقة الخليج ومساعدة شبكات التهريب البحري

 في المنطقة.
من جانبها نشرت وكالة نور نيوز الإيرانية الحكومية موقفا يتهم الولايات المتحدة باستخدام الحماية البحرية كذريعة لتوسيع الوجود العسكري في الخليج.
الانتقادات الايرانية تأتي بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن خطة جديدة لحماية الممرات المائية الحساسة بالشرق الأوسط ومنع إيران حسب المسؤولين من الاستيلاء على السفن، وتنص الخطوة الأمريكية على نشر فرق عسكرية أمريكية من عشرين فردا على سفن تجارية في خطوة تكرس احتمالات حصول صدام مباشر بين القوات الأمريكية والإيرانية.

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