هل اقترب الصدام الصيني الأمريكي بعد تورط الناتو في أوكرانيا؟

أكد سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أن الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلف دمر الاستقرار وغرس النزعة الانفصالية فيها على مدى 30 عاما.

ونقلت وكالة تاس عن الدبلوماسي الصيني تحذيره من حرب بادرة جديدة جراء توسع النيتو شرقا ، وتأثيره الخطير على نظام ما بعد الحرب الباردة ومسألة الأمن في أوروبا، وتفاقم الأزمة الأوكرانية..

كما وضح أن تمدد الناتو في آسيا والمحيط الهادئ سيزيد من التوتر الإقليمي ويزعزع الثقة ، ويسرع من سباق التسلح بالمنطقة، مشيرا إلى أن التعاونَ المتبادلَ المنفعة هو الخيارُ الوحيدُ الصحيحُ في الظروف الراهنة، وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الترويج للناتو بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يلقى الدعم من جانب المجتمع الدولي، في إشارةٍ إلى الدعوات التي يوجهها الناتو لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للمشاركة في قمم الحلف وإبرامه شراكات مع هذه الدول..

وفي السياق طالبت الخارجية الصينية واشنطن بالتوقف عن تعزيز الاتصالات العسكرية مع تايوان وعدم تسليحها بأي وسيلة أو تحت أي ذريعة، معتبرة أن ذلك يقوض العلاقات الصينية الأمريكية والسلامَ في مضيق تايوان و ينتهكُ مبدأ الصين الواحدة.. فما دلالات تصعيد الخطاب الصيني ضد السياسيات الامريكية؟

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