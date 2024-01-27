هل إيران متورطة في هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر؟

عقب استهداف الحوثيين لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها نفذت غارتين على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة

ودمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

هذا الاستهداف الأخير يأتي بعد أيام من حديث قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن إيران متورطة بشكل مباشر للغاية في هجمات السفن التي نفذها الحوثيون خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما امتنع كوبر عن القول إن طهران تقف وراء هجمات محددة نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن.

فكيف تؤثر الضربات الأمريكية الأخيرة على القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله؟ وما طبيعة الدور الإيراني في هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن؟

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