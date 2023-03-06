هل إسرائيل قادرة على إيقاف برنامج إيران النووي؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية مسموح للدفاع عن إسرائيل

وبينما يصعد رئيس الحكومة الإسرائيلية من لهجته ضد طهران ، يهدد في المقابل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بكشف أكاذيب نتنياهو كما سماها بشأن الجاهزية العسكرية ضد إيران، مقترحا على الأخير ألا يتحدث كثيرا عن هذه القضية وأن يفعل المزيد بحسب تعبيره.

فهل تمهد تصريحات نتنياهو الأخيرة لعمل عسكري ضد إيران؟ وكيف سيلقي الخلاف الداخلي الإسرائيلي بظلاله على تعامل تل أبيب مع هذه القضية؟ ثم ما هي أوراق الرد الإيراني في المقابل؟