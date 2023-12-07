هكذا يبررون قتل أطفال غزة!

تاريخ النشر:07.12.2023 | 19:16 GMT | أخبار العالم
الناشطة الحقوقية إيكاترينا غوردون تستعرض مواقف الإعلام في روسيا من الحرب على غزة.
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.
اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
كشف تقرير لموقع صحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية أن الاقتصاد المصري سيتم سحقه تماما بسبب استمرار هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية عند مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.
أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن رقم 200 محملة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتأدية الطيارين الروس تحليقا بهلوانيا بمقاتلات Su-35S التي رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء أبو ظبي.
نشرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائليلية تقريرا حول خروج استثمارات عائلة ساويرس أغنى العائلات في مصر وانتقالها إلى دولة الإمارات.
قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين طريقتي استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية نقلت رسالة إلى مصر أكدت خلالها على عدم إلحاق أي أضرار بحدود مصر مع قطاع غزة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، إن عائلة آل ساويرس هي أكبر مشغل وأكبر دافع للضرائب في مصر، وشركاتها توفر أكثر من 100 ألف وظيفة.
أكد خبير الجيولوجيا المصري عباس شراقي، أن حماس أنشأت أكبر شبكة أنفاق في العالم لمقاومة الاحتلال الذي لم يستطع تدميرها جوا أو برا حتى الآن، ويلوح حاليا باستخدام مياه البحر لغمرها.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اكتشاف مخبأ للأسلحة في قطاع غزة وهو الأكبر منذ توغل القوات في القطاع.
كشف رئيس الوزراء الإسرائليلي الأسبق إيهود باراك عن موقف للرئيس المصري الراحل حسني مبارك متعلق بقطاع غزة، حيث أكد أن مبارك كان قد أكد له رفضه التام لأي سيطرة مصرية على القطاع.
أكد الطبيب محمد الشربيني أن مرض دوسنتاريا الذي أصاب جنودا إسرائيليين في قطاع غزة، جاء من عدوى نتيجة عادات صحية غير سليمة كقلة النظافة وعدم استخدام المطهرات بعد دخول دورات المياه.
حذر خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف من خطر دفع إسرائيل للفلسطينيين ناحية الجنوب، ما قد يضطر مصر لتغيير المعادلة.
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن "منزل" السنوار يقع بمنطقة خانيونس ولكنه الآن ليس فوق الأرض بل تحت الأرض، كاشفا أن مهمتهم تتمثل في الوصول إلى السنوار وقتله.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على مرافقة مقاتلات "سو-35 إس" لطائرة بوتين في أبو ظبي، إنه من الطبيعي اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن رئيس الدولة الروسية.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية المهندس حسام الدين عزت قطب، أن مصر تمتلك واحدا من أقوى الأسلحة في العالم، تم تدشينه بأيد مصرية 100%.
دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.
نشر الموقع الرسمي للكرملين بيانا مشتركا عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
أثار قيام طائرات "إف – 16" الإماراتية الأمريكية الصنع برسم العلم الروسي في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من السخط في الأوساط الأوكرانية.
شنت القوات البحرية اليابانية في 7 ديسمبر عام 1941 هجوما مفاجئا على الأسطول الأمريكي في جزر هاواي وألحقت به خسائر كبيرة، واشتعلت إثر ذلك حرب ضروس انتهت بقنبلتين نوويتين.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.
هاجم الإعلامى المصري مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، قرار الكونغرس الأمريكي بشأن التصديق على مشروع قرار يعتبر أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل مع دول العالم وفق نظام "العدو والصديق" المستخدم في الطائرات الحربية وأنظمة الرادار.
قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن السعودية استقبلت رئيس روسيا فلاديمير بوتين، بحفاوة كبيرة خلافا للادعاءات الغربية بأن "روسيا معزولة".
الشاي، أحد أكثر المشروبات انتشارا في العالم، فهو لا يروي العطش فقط، بل له العديد من الخصائص المفيدة. وهناك أنواع عديدة من الشاي.
حفر العام 2023 في أذهاننا كلمات جديدة واستدعى إلى الواجهة عبارات وأسماء منسية عكست نبض العالم اليوم
ندعوكم للتصويت للكلمة أو العبارة أو المصطلح الأكثر رواجا عام 2023
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان شفارتس، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن موقف بروفيسور يهودي في الجامعة العبرية من سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية الفاشية حسب وصفه.
لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرون فى انقلاب سيارة بأحد طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل عسكريين إضافيين في معارك غزة، وارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر.
أصيب شاب، لديه تاريخ من الحساسية، بتمزق خطير في قصبته الهوائية بعد محاولته قمع العطاس.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وما قاله عن الأوضاع في غزة مبرزين قوله إن "زمن الاستعمار قد ولى".
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وصفت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك، الرئيس الأمريكي جو بايدن بانه "صهيوني محب لإسرائيل".
انتشرت، منذ فترة طويلة، مقولة ساخرة تفيد بأن الزواج يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم.
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.
أفادت مراسلة RT بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.
أوضح الدكتور يفغيني بوبوف أخصائي الأمراض الصدرية، كيف يمكن مكافحة السعال المستمر لفترة طويلة.
أعلنت كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، وتدمير23 آلية عسكرية كليا في خانيونس وبيت لاهيا، وإيقاع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح.
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حملته من معان، والتوقيت الذي جاءت فيه.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن واشنطن انفصلت عن الواقع بحديثها عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأمريكية.
صدق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا (13 ديمقراطيا وجمهوري واحد) على قرار غير ملزم ينص على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء، إن القوات لم تحاصر بعد منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مكذبة بذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول "تطويق المنزل".
اندلع حريق في محرك طائرة شحن روسية من طراز "تو-204" عقب إقلاعها من مطار أولان أودي في جمهورية بورياتيا الروسية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تنفيذ الطيارين الروس تحليقا بمقاتلات "سو-35 إس" فوق أبو ظبي التي رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في جولته إلى الإمارات والسعودية يوم الخميس.
علقت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون على اهتمام واشنطن بغويانا منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها مع فنزويلا، والغنية بالموارد الطبيعية والنفط.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إجبار مسؤول كبير في الوزارة على تقديم استقالته لوزير التموين، وذلك على خلفية قضية فساد بالوزارة تم الإعلان عنها.
يقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي بولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.
دشن نائب رئيس الدولة الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي.
أظهر مقطع فيديو وصور، مشاهد لاعتقال قوات الجيش الإسرائيلي العشرات من المواطنين المدنيين العزل وتجريدهم من ملابسهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
أعلنت السلطة القضائية في إيران أن محكمة إيرانية حكمت على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليار دولار لاغتيال أبرز قادتها العسكريين اللواء قاسم سليماني عام 2020 بالعراق.
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، يوم الأربعاء، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن مقاتلات من طراز Su-35S تابعة للقوات الجوية الروسية رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين طوال الرحلة إلى أبو ظبي.
تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها الحربية بكامل القطاع خصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة حول "خطط "حماس" لخداع إسرائيل ومنحها شعورا زائفها بالهدوء" قبل عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن الإمارات تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية.
نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام المقاتلين مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المعارضة الجمهورية "تطلق النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.
حقق علماء صينيون إنجازا هاما في ابتكار أول لقاح، يقولون إنه يمكن أن يعالج أعراض التوحد، من خلال تحرير القاعدة الجينية داخل الدماغ.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده وبقوة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته لمجلس الأمن بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
أظهرت لقطات هبوط مقاتلات روسية من طراز سو-35 إس رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين خلال رحلته إلى الإمارات، في مطار أبو ظبي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقوات الجيش الإسرائيلي وهي تمد أنابيب المياه من البحر، في ما يبدو أنه محاولة لإغراق أنفاق حركة "حماس" في قطاع غزة.
حصلت شركة "سوخوي" الروسية، على براءة اختراع مقاتلة "سو-75، كش مات"، الخفيفة القابلة لاستبدال قمرة القيادة برأس قتالي.
صرح رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، بأنه تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"، بعد فقدانها التوجيه إثر عطل خلال عبورها للقناة.
انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد ان استمرت لأكثر من 3 ساعات.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تغلغل المسلحين الفلسطينيين، شيئًا فشيئًا، في منطقة نشاط حزب الله.
قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون في برنامجه على موقع X إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تكذب بتأكيدها علنا "احتمال هزيمة روسيا في النزاع مع أوكرانيا بفضل الدعم الغربي".
شهد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "فيكتور" الروسية خلال معرض EDEX 2023.
رصدت جريدة "اليوم السابع" المصرية وصول أول قطار سيعمل بشبكة القطارات السريعة في مصر على الخط الأول للقطار السريع العين السخنة العلمين مطروح.
علقت وزارة الحارجية الصينية اليوم الخميس على انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يبطئ عملية التنمية الاقتصادية في روسيا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
قالت تقارير صحفية إن جولة نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" في أوروبا، ربما تكون بين أسباب هبوط نادي أولمبيك ليون العريق إلى الدرجة الثانية.
قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا ديفلوبرز"، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية.
ودع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء محادثات بينهما استمرت لأكثر من 3 ساعات في قصر اليمامة الملكي بالرياض.
أحيت الخارجية الروسية الذكرى 35 لضحايا زلزال مدينة سبيتاك الأرمنية الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، ودمّر زهاء 9 ملايين متر مربع من المساكن، ما يمثل 20% من مساكن الجمهورية.
أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.
رحبت فلسطين بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما يشهده قطاع غزة.
صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان بأنه لا يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي.
حول الحوثيون السفينة المختطفة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، القابعة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة في اليمن، إلى مزار سياحي.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.
أعلنت "كتائب القسام" استهداف مقاتليها "غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم".
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن استعداده لزيارة روسيا.
الريحان، نبات عشبي سنوي، يعود تاريخه الغني إلى العصور القديمة. وهو ليس مجرد إضافة عطرية للأطباق، بل هو كنز حقيقي له الكثير من الخصائص الطبية.
انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول خطوات مادورو الجريئة ولكن غير المدعومة بالقوة.
وفقا للدكتورة بولينا جورافليوفا، خبيرة التغذية الروسية، الإفراط في تناول اليوسفي يهدد الشخص بمشكلات صحية وتطور أمراض خطيرة.
رغم كونها عضوا في حلف الناتو تتصرف تركيا على نحو يزيد من شكوك الولايات المتحدة والغرب حول حقيقة ولائها. فما الدلائل على ميلها نحو خصوم الغرب وفق روبرت إليس في ناشيونال إنترست؟
قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو إن الوقت قد حان لأوروبا للتوقف عن اتباع الولايات المتحدة بشكل أعمى، والبدء بدفع أوكرانيا نحو السلام مع روسيا.
نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر عملية رصد مجموعة من الخيام وداخلها عدد من الجنود الإسرائيليين قبل أن تزرع حولها عبوات ناسفة وتقوم بتفجيرها.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا