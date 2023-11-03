نصر الله يهدد واشنطن وإسرائيل.. هل اقتربت الحرب الشاملة؟

في أول خطاب له منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، شدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على شرعية المواجهة

وأكد نصر الله أن حزب الله كان طرفا فيها منذ اليوم التالي لانطلاق عملية طوفان الأقصى، بهذا الصدد أكد نصر الله أن الجبهة اللبنانية ستضل جبهة تضامن ومساندة لغزة، أن سلوك إسرائيل سيحدد أفق تحركات الحزب وأن كل الخيارات مطروحة.

وفي إشارة إلى البعد الإقليمي للصراع ودور الفصائل العراقية والحوثيين في اليمن قال الأمين العام لحزب الله إن المعركة ممتدة في أكثر من جبهة وساحة مشيرا إلى توصل الحزب برسائل مفادها أن القوات الأمريكية ستقصف مواقعه في حال إعلان مواجهة شاملة مع إسرائيل.

فما هي دلالات خطاب الأمين العام لحزب الله؟ وكيف تلقت إسرائيل رسائله؟

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