نصر الله يتوعد..اغتيال العاروري ورفاقه لن يبقى دون رد وعقاب

في وعيد جديد لإسرائيل، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لن يبقى دون رد أو عقاب،

بهذا السياق أوضح نصر الله أن الميدان يملي الرد ويفرض عدم التزام الصمت كي لا سيصبح لبنان مكشوفا.

في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثا من الجبهة الشمالية أن إسرائيل تفضل الحل السياسي ولكن ساعة الصفر مع حزب الله اقتربت مؤكدا الالتزام بإعادة الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر كافة الوسائل.

تصريحات الجانبين، تأتي بالتزامن مع جولة للمبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، في المنطقة لمنع تصعيد أمني محتمل عند الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل.

فماذا بعد تجديد حزب الله التأكيد على حتمية عقاب إسرائيل؟ ما هي دلالات حديث وزير الدفاع الاسرائيلي من الجبهة الشمالية عن اقتراب ساعة الصفر؟

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