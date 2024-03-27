 
مباشر
بالتفاصيل

موسكو بعد هجوم كروكوس الإرهابي.. داعش صناعة أمريكية بريطانية

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8tr

تتوالى المواقف الروسية عقب هجوم كروكوس الإرهابي، ففيما تشير وزارة الخارجية الروسية إلى إن الغرب اتهم داعش بالمسؤولية عن هجوم كروكوس دون انتظار نتائج التحقيق،

تؤكد أيضًا أن الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في الهجوم متحيز بشكل واضح، لأنه يحاول إبعاد أوكرانيا عن الأذى. على ذات المنوال ينسج بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل الذي شدد على أن أعداء روسيا حاولوا زعزعة الوضع في البلاد من خلال هجوم كروكوس الإرهابي، لكن الوحدة الأيديولوجية والأخلاقية بين المسيحيين والمسلمين الروس أحبطت تلك المساعي. فما دلالة محاولات الغرب إلصاق التهمة بداعش وتبرئة نظام كييف؟ وما أهمية وحدة الجبهة الداخلية الروسية في هذه المرحلة الحساسة؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا